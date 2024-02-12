兔年飆股盤點｜緯創龍年AI題材續夯 外資評等正向展望居多

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緯創（3231）挾其AI題材火熱，股價在兔年漲幅逾3倍，成為市場熱門當沖標的，封關日以124.5元波段新高作收，金龍年在AI伺服器成長趨勢不變下，金龍年股價能否挑戰161.5元的歷史天價，將成為市場關注焦點。

緯創受惠AI伺服器相關產品出貨暢旺，帶動獲利能力提升，去年毛利率衝上7.94％，寫下歷史新高，全年度稅後純益達近114.7億元、同站歷史高點，自結EPS 4.08元，為2012年以來新高。

緯創總經理暨執行長林建勳對2024年度釋出展望表示，AI勢頭才剛開始，整個產業鏈都將受惠成長，緯創今年涵括AI伺服器的高速運算相關業務更預期將以三位數年增幅強勁成長；另在EV／自動移動等車載相關業務也漸入佳境、持續擴大中。

至於市場看好的AI PC，林建勳認為要到明、後年才會有較大成長，不過隨著今年下半年換機潮浮現、明年Windows 10退場，預期將會市場挹注較大的換機動能，屆時PC產業或有更顯著的回溫。展望今年PC業務，林建勳預估下半年動能會優於上半年，全年度有小幅成長。

緯創股價重回百元大關之上，自今年1月以來，外資法人目前對緯創評價偏於正向展望，高盛、瑞銀、美銀皆給予「買進」，其中瑞銀給予目標價140元；大摩、麥格理給予「優於大盤」，前者目標價降至136元、後者升至143元；小摩則為「中立」，目標價110元。

外資指出，緯創2024年強勁的AI伺服器增長，來自多樣化的GPU/ASIC，緯創不僅是Nvidia AI的供應鏈，它還擁有AMD GPU模塊/板組裝和緯穎的Intel/ASIC伺服器，預計AI收入貢獻將從2023年的6％上升到2024年的22％，這也將是緯創今年收入增長（估年增12％）和毛利擴張的主要推動因素。

外資預計緯創今年第一季的GPU和來自緯穎的收入都將實現雙位數的季度增長，這將部分抵銷筆記型電腦出貨季度降幅10-15％。