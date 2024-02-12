蘋果最新頭戴式裝置Vision Pro 想拚營收得靠「這一項」

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Vision Pro又重又貴又難生產，為何蘋果今年非要將它上市？蘋果要以空間運算翻新硬體產品線，重新給消費者驚奇的服務體驗。

根據《財訊》雙週刊報導，過去幾年，蘋果遲遲未推出創新硬體產品，但外界對蘋果祕密造車、研發蘋果眼鏡的傳聞沒有斷過。今年1月，蘋果一紙公告終於確定，被視為是第1代蘋果眼鏡的新產品Vision Pro將於2月2日正式開賣。

從和碩到立訊 一磨好幾年

這是蘋果史上最難製造、最複雜的產品，原本計畫2023年就要推出，因良率太低，最終延到2024年問世。而且，第1代產量竟只有數十萬台，遠低於iPhone 1年超過兩億台的銷量。最便宜的版本要價3499美元，約合台幣約10萬9000多元，是目前巿面上價格最昂貴的頭戴式裝置。

業界人士透露，蘋果光為了製造Vision Pro就磨了3年多時間，原本由和碩研發製造，最後卻交由立訊完成。為了讓產品更輕、更薄，蘋果在裝置裡用上3層Pancake鏡片，「索尼是1片式，Meta是2片式，蘋果卻是3片式設計。」他說，這種鏡片能大幅縮短成像所需的空間，讓你戴著輕巧的裝置，看出去卻像看見廣闊的空間，全靠Pancake鏡片在內部多次反射。業界人士透露，蘋果用的是最大的鏡片，只要貼合過程有微米級誤差，就會產生鬼影，影響使用者體驗。

這個產品其實是在挑戰現有消費性電子產品的極限。Meta副總裁曾在台灣參加台灣半導體協會大會時分享，所有公司想追求的，是可看到外界，同時能接收虛擬世界的AR眼鏡。當你走在路上趕赴下一場約會，能直接看到馬路上投影導航資訊，要在一副眼鏡大小的裝置裡，將運算、感測、顯示、連網等功能都融入其中，但以目前的半導體技術，可能還要再過幾年才能實現。

《財訊》雙週刊分析，因此，蘋果先推出Vision Pro這個產品。蘋果並不是只為了沉浸在虛擬世界的VR世界開發這款產品，相反的，重點在虛實融合。蘋果為這款產品開發visionOS作業系統，裡面包括了大量和空間有關的新服務，按照蘋果的介紹，「使用者只要使用眼睛、雙手和聲音」就能控制這台設備，只要消費者下令，就可看到眼前出現數個巨大螢幕，顯示工作所需的資料。

螢幕的4K解析度可讓消費者回覆工作文件，或是用沉浸式的體驗檢視照片，觀賞電影，感覺置身其中。Vision Pro的功能將可取代部分電腦的功能。

騰旭公司投資長程正樺曾形容，這台設備「就像把一台電腦戴在頭上」，要讓Vision Pro聽消費者的命令，把資訊正確的投影在外部空間裡，就必須隨時觀測消費者的動作和測量外在環境，再按照外在的狀況， 計算出如何投影在你眼前的虛擬螢幕上，才能看起來一點也不違和。

因此，光是為了偵測眼睛的動向，內部就裝了四個鏡頭看你的眼睛，外部再裝6個空間追蹤鏡頭，加上原深相機，Lidar掃描儀等大量感測裝置，掌握空間資訊，再交給電腦等級的M2處理器運算。

四大硬體銷售 營收負成長

但即使蘋果用盡全力，Vision Pro仍重達600公克，還不算外接的300多公克電池。對頭戴式裝置來說，1部重達近1公斤的裝備，很難讓消費者帶著走出戶外，只能說這是蘋果為空間運算邁出的艱難一步。蘋果接下來會推出平價版的Vision Pro，但終極目標仍是AR眼鏡，業界的目標是減輕至兩百公克左右。

蘋果為何要現在推出昂貴、規格又還稱不上完美的產品？關鍵恐怕是蘋果需要一個全新的硬體平台，來承載各種服務。

從蘋果2023年年報可以看出，這1年，蘋果的4大硬體平台，iPhone、iPad、Mac和穿戴式裝置都交出營收負成長的成績單，雖然蘋果手機市占率提高，但消費者對平價版的iPhone更有興趣。iPad部門連兩年營收下滑，讓蘋果即將出手整頓混亂的iPad產品線，Mac部門2023年更是交出營收下滑27%的成績單。真正賺錢的是服務，蘋果從廣告、音樂、影片賺進大筆收益，但亟須更有吸引力的硬體平台，才能留住消費者的目光。

因此，在Vision Pro的服務裡，許多都是原有服務的升級版，影片、照片、音樂、遊戲，都會變得更有吸引力，讓客戶願意花更多時間消費。而且，這個裝置還可以跟蘋果的其他裝置互相串聯，在iPhone上的全景照片，可以在Vision Pro上播放。

雖然這項新產品在2024年對蘋果的硬體營收還沒有幫助，但蘋果財報已顯示，蘋果產品線需要一個驅動成長的明日之星，今年蘋果必須先培養Vision Pro的應用開發社群，未來幾年逐漸成為新的成長動能，這是蘋果不能輸的一仗。

新零組件 台廠的獨門生意

而這也是台廠必須注意的機會，因為其中許多新零組件，都是由台廠獨家供應。除了處理器由台積電製造，Pancake鏡片則是由玉晶光獨家供應，目前玉晶光也是Meta和索尼的頭戴式裝置鏡片供應商，並和蘋果合作開發下一代Vision Pro產品，這些新產品鏡頭用量遠高於傳統手機。

現在，蘋果仍逐步升級對光學元件的需求。外資指出，iPhone16將有兩款手機採用潛望式鏡頭，用量增加。由於蘋果持續分散供應鏈，在2023年潛望式鏡頭生產良率提升後，玉晶光也將積極爭取打入蘋果潛望式鏡頭供應商名單。

《財訊》雙週刊分析，業界人士透露，雖然Vision Pro初期量並不大，但由於蘋果長期布局空間運算，因此帶出大量鏡頭需求；加上玉晶光同時也是華為鏡頭供應商，產品打入華為60、70系列手機。在蘋果和華為都競相升級手機鏡頭規格的趨勢下，將會是玉晶光未來幾年擴張營收的大好機會。

文／林宏達