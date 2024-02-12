以色列堅持攻拉法 拜登要求尼坦雅胡先確保居民安全

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白宮表示，美國總統拜登今天告訴以色列總理尼坦雅胡，除非先就「確保人員安全」進行安排，否則不應該在人滿為患的加薩走廊南部拉法巿展開軍事行動。

法新社報導，白宮在聲明中表示，拜登向尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「重申其觀點，即不應該在沒有確保安全、沒有對避難當地逾100萬人提供支持的可信、可執行計畫下，就在拉法（Rafah）展開軍事行動」。

路透社報導，拜登在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）住家過週末。這是拜登8日表示以色列對加薩走廊（Gaza Strip）所做軍事回應「已經太過頭了」以來，兩人首次談話。

與埃及接壤的拉法是躲避以色列4個月以來不斷轟炸的巴勒斯坦人僅存的庇護之地。巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）槍手去年10月7日展開突襲，殺害1200名以色列人、挾持約250名人質，引爆戰火。

哈瑪斯治下的加薩衛生部估計，自從衝突引爆以來，已有約2萬8000名巴勒斯坦人喪生。

美國、聯合國和外國政府對於尼坦雅胡侵略拉法的計畫深以為憂，接納約140萬人的當地人滿為患，許多人棲身帳篷中，糧食、飲水和藥品日益匱乏。

尼坦雅胡在昨晚公布的專訪片段中堅稱將對拉法展開軍事行動，並且會「提供安全通道讓平民可以撤離」。

在今天播出的訪談中被逼問平民該往哪裡去時，尼坦雅胡說：「你知道，拉法以北那些我們已經予以清除的地區、當地的許多地區。不過，我們會制定詳細計畫。」

美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）今天播出尼坦雅胡專訪，他被問到有多少人質仍然生還時說，「足以讓我們即將採取的那種努力具有正當性」、「我們將試圖竭盡所能地讓所有活著的人回來，坦白說，死者的遺體也是」。

與此同時，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）今天抵達卡達首都杜哈，將於明天就確保加薩停火一事與卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）會商。卡達是多位哈瑪斯政治領袖的居住地，在這起衝突中一直扮演居間斡旋的重要角色。

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（WAFA）報導，阿巴斯明天與塔米姆會商，但是沒有提到他是否將會見哈瑪斯領袖。哈瑪斯與阿巴斯和他所屬約旦河西岸的法塔組織（Fatah）長期不合。

巴勒斯坦駐卡達大使賈南（Munir Ghannam）今天告訴巴勒斯坦之音（Voice of Palestine）電台，阿巴斯將就如何致力確保在加薩與以色列停火，以及如何對2、300萬加薩人增加救援物資等議題，與塔米姆進行商討。