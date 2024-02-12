2／12本周國內外財經焦點》台股開紅盤、MSCI季度調整、美CPI、PPI、應材、思科財報

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台股本周適逢春節假期至15日開盤，市場最關注的莫過於台積電是否會展開補漲行情率台股開紅盤。

台積電ADR在新春期間飆漲逾10％，9日收盤報133.11美元，約新台幣836元，與台積電在台股5日農曆連假前的封關收盤價646元溢價已達190元，對台積電在農曆年後開紅盤走勢將具激勵效應。市場預期，台積電ADR及美股後續若能夠維持漲勢，台股新春開紅盤可望展開補漲行情，包括台積電供應鏈及AI族群也都值得留意。

MSCI（明晟）季度調整將於13日公布，並於2月29日尾盤生效，法人預期有望納入成份股的包括奇鋐與文曄，祥碩、台光電、力成、群光等也有機會，而寶成則有可能遭剔除在成份股之外。

美國本周將公布1月消費者物價指數（CPI），市場預期，1月CPI年率將從去（2023）年12月的3.4％，降至2.9％，另外核心CPI年增率，也將從3.9％降至3.7％，相關數據可望顯示通膨持續放緩，將有助於增強聯準會降息的意向與預期。

由於美國12月CPI年增3.4％創9月來新高，高於市場預估的3.2％，並從11月創五個月新低的3.1％回升，扣除能源與食物後的核心CPI年增3.9％，也高於市場預估的3.8％，引發外界對通膨再起的隱憂，後續包括聯準會主席鮑爾在內的多位官員對降息一事多保守以對，目前市場預期聯準會首次降息的時間點約落在五月。

本周將公布的數據還包括美國1月零售銷售、生產者物價指數（PPI）、請領失業金人數、1月工業生產、新屋開工、營建許可、2月密大消費者信心指數等。

美股財報包括有可口可樂、格芯、Shopify、SONY、思科、西方石油、Stellantis、應材、Coinbase、Airbnb、Lyft等。

根據路透社報導，美國網路設備大廠思科尋求專注於高成長領域，因此將裁員數千人，詳細的裁員計畫尚未定案，外界預期最快會在本周公布，思科先前曾在公布財報的同時宣布人事改組，由於思科在台灣也有分公司，是否會受到影響也受到關注。

此外，海基會將於16日舉辦台商春節聯誼活動。由於不斷傳出陸方將擴大中止ECFA早收清單中的關稅減讓措施，甚至不排除全面中止ECFA，行政院也預測，陸方將採「切香腸」方式處理ECFA，半年內恐再祭出兩波動作；又觀光署在農曆年前宣布停止招攬前往中國大陸之旅行團，屆時政府相關部門就兩岸政策會釋出什麼訊息，以及台商和相關產業會有怎麼樣的反應，值得關注。