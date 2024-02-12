龍年風向球》集國內外商機於一身 法人看好重電股續旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2050淨零碳排成為全球一致的重要目標，各國積極構建新能源基礎設施，大量的設備擴建與汰換升級為台灣重電產業帶來龐大商機，不僅如此，就國內市場而言，綠能、儲能也是政策力推的重要目標，因此重電產業可說是集國內外政策利多於一身，這從重電指標股華城兔年股價一飛沖天的力道可見一斑。

經濟部將在今年3月舉行電價審議委員會，然而在此之前，台電已大喊虧損吃不消！受國際能源燃料價格居高不下，台電公布2023年共虧損1,985億元，累積虧損達3,820億元，而且預估今年仍會再虧損超過1800億元；台電表示，電價雖然已有所調漲，漲幅卻不足以反映發電成本的增加。而且，隨著淨零碳排政策持續的推進，可預期的是未來電力成本及電價將愈來愈貴，再加上晶圓龍頭台積電未來5年打算在國內興建10座晶圓廠，這也意味著耗電量將進一步增加。

為了因應用電需求增加及離岸風電、太陽能光電廠等再生能源陸續啟用，台電訂出為期10年的「強韌電網計畫」，預計將投入5645億元的龐大經費，更換老舊設備或新增設備，強化全台電網。而受到台電強韌電網計畫持續釋單的加持，國內重電業者營收、獲利也吃進大補丸。

重電產業在2023年可說是大豐收，中興電去年7月雖然爆發雲豹裝甲車弊案，導致第2季認列損失而出現虧損，股價也受到不小衝擊，但擺脫雲豹弊案陰霾之後，2023年全年營收仍飆出221.44億元的史上最高紀錄，年增達19.36%，而華城營收年成長幅度更是衝高到79.33%、繳出138.99億元的全年營收成績。

另外，亞力累計全年營收達94.93億元、年增約23.62%，士電累計全年營收318.29億元、小幅增長3.53%；上述重電四雄2023年營收同步締造歷史新猷。市場專家認為，未來在民生用電問題、產業發展以及全球趨勢加乘效應推波助瀾下，重電族群將有不小的受惠空間。

展望後市，華城表示，公司在手訂單能見度看到2025年，且已開始接2026年訂單，預期2024年的業績可望挑戰兩位數成長；中興電則指出，台電強韌電網計畫2024年將釋出600億元的訂單，公司規畫將爭取至少300億元的訂單。法人也預期，受惠於變壓器及GIS開關設備等重電產品訂單能見度高，以及台電與海外市場持續拉貨之下，預估2024年重電四雄的營運表現有機會再刷新高。