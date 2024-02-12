台積電工程師哀「比不上矽谷表哥表姐」 內行曝「這一點」就狂贏

【中時新聞網 吳美觀】過年走春拜年，親友團聚除了面對各種「問候攻勢」，還可能變成同輩親戚的「炫耀大會」。一名台積電工程師表示，他最討厭過年，因台灣社會把GG捧的高高在上，但過年表哥表姐都從美國回來圍爐，不是史丹佛博士就是在矽谷谷歌，讓他覺得自嘆不如；但有網友回應，「美國外商裁員說炒就炒，這一年矽谷砍多少人你知道嗎？反觀台積電好像沒有炒魷魚問題，只有你能否待下去的問題」。

一名網友在Dcard發文「台積又怎樣？」他提到，每年最討厭過年，平常台灣社會把GG捧的又高又厲害，但過年表哥表姐堂弟堂妹都從美國回來圍爐，這些同輩親戚有的是史丹佛博士，也有人在矽谷谷歌工作，「看到他們的臉笑笑的，彷彿嘲笑著我這台積RD（研發工程師）」，讓他哀嘆，一山還有一山高。

貼文曝光後，網友反應一面倒，認為原po心態不夠正向，「生在這種高收入家庭就別抱怨了， 許多家庭連讓後代翻身的資源都沒有」、「先把你心態壯大吧！是你瞧不起自己還是別人」、「硬要跟別人比，只會心累而已，親戚總是有特別厲害的，什麼都要比，做人幹嘛這麼辛苦」、「這什麼詭異的鄙視鏈…每個工作都有自己的專業性，完全以金錢和地位來看待他人完全不可取」。

還有其他網友提醒，「在美國的移民也有不足為外人道的辛苦，只是你不知道而已。堂/表兄弟姐妹和自己的生命歷程不同，沒什麼好比較的」、「你要明白一點，美國外商裁員炒魷魚沒在跟你客氣的，都是說炒就炒、說裁就裁，這一年矽谷多少科技業裁員你知道嗎？反觀台積電好像沒有炒魷魚的問題，只有你能否待下去的問題」。

另釣出有相同遭遇的人，「我索性過年都不回台灣了，兄弟姐妹都是醫生牙醫，只有我是軟體工程師，要是當年考上牙醫就好了」。