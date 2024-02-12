為什麼有錢人不開超跑、豪車？專家揭背後原因

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【中時新聞網 郭宜欣】數據顯示，很多有錢人根本不開豪華超跑，甚至有超過6成的人開豐田、本田或福特，最大原因在於，汽車是負資產，落地後價值就會下滑，因此很多人傾向將購買豪華超跑的錢拿去投資，且隨著時間而獲得的潛在獲利，就是購買豪華超跑的機會成本。

綜合外媒報導，研究機構Experian的調查顯示，年收入超過25萬美元的受訪者中，61%的人不開豪華汽車，另一家研究機構MaritzCX也發現，年收入超過20萬美元的美國人之中，最受歡迎的車款是福特F-150皮卡車。

此外，祖克柏（Mark Zuckerberg）很常被目擊開本田FIT掀背車，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）很常開本田雅哥Accord，巴菲特（Warren Buffett）只買修理過的二手車。

資產管理專家Dave Ramsey就曾表示，白手起家累積100萬，甚至是千萬美元財富的人，通常很低調樸實，「他們會開二手Camry，或者狀況不錯二手Honda，甚至是一些舊的皮卡車。」

Dave Ramsey補充說道，這些人往往不在乎外界的眼光，生活不是為了跟別人比排場，甚至讓人另眼相待，他們寧願把買車、維修的錢拿去做生意，獲取事業上更大的成功與成就。