政府發錢今年再加碼 3百萬人都有份 每人每月最高1.8萬

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【旺得富理財網 王順泉】政府為加強照顧弱勢，今年「8+1項社會福利津貼」給付額度，參照消費者物價指數（CPI）成長率調增，總計編列預算逾1300億元，受益人數超過308萬人。

政府協助弱勢的社福津貼，以及國民年金給付，設有抗通膨機制，每4年調整。行政院主計總處於今年1月5日公布去年CPI較108年成長7.34%，因此，113年6項社福津貼及2項國民年金給付，皆隨之調高。

衛福部表示，行政院於112年9 月14日宣布，113年社福津貼及國民年金，參照112年較108年CPI成長率暫估為7%調整給付額度，為利津貼即時入帳，1月份以CPI成長率7%為調增基準發放。

2月開始，則依調增後之CPI成長率7.34%核發金額，並補足1月份核發之差額。至於國民年金，則維持依法於次月底前核發，也就是2月底核發依CPI成長率7.34%調增之1月份年金。

此外，衛福部日前公告，為讓民眾及早領取各項津貼給付穩定生活，今年起，除國民年金給付之外，6項補助包括低收入戶家庭補助、兒童生活補助、就學生活補助，以及弱勢兒少生活補助，身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼等，都調整發放時間，提前於每月10日前入帳，其中低收入戶家庭補助最高，可以拿到18,253元。

衛福部表示，各項社福津貼及國民年金給付調增情形，依據地區、對象、補助項目及款別不同，調增金額在新台幣150元至1,248元不等。對於此次調整，民眾如有不清楚之處，可向戶籍所在地之直轄市及縣（市）政府社會局（處）洽詢，也可以手機或市內電話撥打衛福部1957免付費福利諮詢專線，有專人服務。