發票防偽6道關卡 財部印刷廠設鑑識實驗室揪冒牌貨

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財政部印刷廠不只是統一發票的產地，為了防堵偽造發票，印刷廠在紙張、印刷、油墨均下足功夫，除肉眼可見的3個防偽特徵，團花也暗藏3大玄機，讓偽變造發票金額從最高峰的1年新台幣6000多萬元，逐年降至16萬元。

印刷廠更是打造專屬實驗室，將20多年的老道經驗結合最新儀器，不讓冒牌貨有可乘之機。

發票制度雖非台灣特有，但1950年代時任財政廳長任顯群為解決商家逃漏稅問題，推出「能兌獎」的統一發票，讓民眾樂於索取，成為獨步全球的賦稅稽徵工具，且在1982年時，特獎獎金由新台幣15萬元大幅拉高至200萬元，2011年更增設特別獎1000萬元。

隨獎額、獎項擴增，有心人士透過物理、化學手法變造統一發票，企圖盜領獎金，財政部印刷廠廠長王國龍受訪時表示，過去就有人把發票號碼的6，透過刮擦、填改成9，不過這種粗糙伎倆，在多道防偽關卡面前，肯定會敗下陣來。

擁有十多年鑑定經驗的財政部印刷廠政風室主任林蔚青表示，統一發票的防偽設計，其實是從2002年、2003年慘痛歷史學到的一課，當時1年市場上偽變造發票案件數最多達2萬件、金額6000多萬元。

由於事態嚴重，各方緊急開會想辦法，林蔚青回憶，印刷廠2004年開始使用紅色滲透性油墨，兌領機構郵局也在第一線登記發票領獎人相關資訊，到2015年時，偽變造案件數降至1600多件、金額約16萬元，可見實體防偽措施與資訊流的掌握，雙管齊下收到不錯成效。

文書鑑識實驗室人員陳勇吉進一步說明，以長條形的二收銀發票而言，所謂採紅色滲透性油墨印刷，主要是應用在發票號碼，正面看是黑色，翻到紙張背面則是紅色，若正面數字被竄改，即可從反面見真章。

再者，陳勇吉表示，許多民眾發現發票上的某個國字「少一撇」，事實上也是肉眼可見的防偽技術之一；第3，發票紙張採用「迎光透視」浮水印，若將紙張對著光照，可見橢圓框線中有特殊字體寫成的「統一發票」4字，此水紋甚至可穿透紙張背面。

發票上方由許多變形細線組成的團花也暗藏玄機，陳勇吉說，團花中間的動物取決於當年度生肖，相同生肖即便時隔12年，設計也絕不會重複，且近年隨版紋設計專用軟體精進，印刷廠透過參數調整，使圖紋構造愈來愈複雜，增加偽造難度。

至於玄機為何，得透過專業設備才能看得出來。走進廠內的文書鑑識實驗室，桌面擺放著具有白光、紅外光和紫外光源的放大儀器與數位顯微鏡等，陳勇吉表示，團花3大防偽特徵，即單一純色、線條印刷以及藏字，不是一般人可輕易仿造出來的。

對比複印的「盜版」發票，由於普通印刷色彩表示方式，是以C（青）、M（洋紅）、Y（黃）、K（黑）4個顏色，印成多個微小、重疊的點狀，混在一起營造出色彩，透過超高倍率顯微鏡放大一看，就不會呈現單一純色與線條。

此外，舉例民國113年1月至2月期發票，團花上藏有極小的相關文字或數字，且由於團花印刷檔是機密、不對外公開，外界無從得知文字或數字藏身之處，加大防偽成效。

雖然偽變造紙本發票已消聲匿跡好一段時間，林蔚青指出，印刷廠之所以在2022年11月成立專責的文書鑑識實驗室，主要是體認到應將多年的專業經驗數據化，讓鑑定結果更站得住腳，加上近2年又傳出有「心臟變大顆」的不肖人士，以拙劣手法造假二聯式發票與手開發票，妄想盜領小額獎金。

王國龍表示，實驗室除分析、檢測司法單位移交的涉案統一發票以及其他印刷品，也蒐集國際稅票加以研究；他強調，儘管財政部印刷廠人員已執行鑑定工作超過20年，經驗老道，但實驗室仍會評估國外最新防偽技術是否適合引進到廠內，持續求新求變，強化數位防偽量能。