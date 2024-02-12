成立逾一甲子財部印刷廠 一窺台灣歷史拚數位轉型

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1949年國民政府遷台，財政部印刷廠在此背景下成立，以印刷發票作為本業，早年發票上可見「反攻大陸消滅朱毛」、「愛國商人不設私帳」等文字，猶如見證台灣社會發展史；如今統一發票走上雲端，印刷廠也啟動數位轉型大計，扭轉實體印刷業績頹勢。

財政部印刷廠（前身為台灣省政府秘書處印刷廠）成立於1949年，或許名氣不如別家國營事業響亮，不過，你我日常消費少不了的統一發票、國產鮮乳盒上的小牛標章、印花稅票等，皆誕生於此，可說是名符其實「發票與它們的產地」。

攤開廠內觀光工廠保留的歷代統一發票，1950年代版本可見「反攻大陸消滅朱毛」文字，後演變成「愛國商人不設私帳」，再到21世紀初企業客製化印有棒球明星的全彩發票，以及如今的「網路報繳稅方便免排隊」字樣，75年的印製經驗，記錄台灣社會發展軌跡。

印發票這門生意，在外界眼中看似穩賺不賠，不過財政部印刷廠牆上斗大16字標語，上排「省錢、找錢、賺錢」，下排「以最少的錢、做最好的事」，道出傳統印刷業在一波波數位轉型、淨零浪潮下的艱辛，以及勢必得遵守的生存法則。

財政部印刷廠廠長王國龍表示，財政部印刷廠的手開發票價格將近30年「沒起價」、一本僅新台幣10幾元，即便面對物價逐年攀高、尤其俄烏戰爭導致進貨成本上漲5、6成，印刷廠服務的營業人有約89萬家、占全台使用統一發票營業人逾8成，「不能讓他們沒發票可開，只要有人需要，就會繼續印」。

除吸收成本漲幅，減碳「少紙化」也帶來相當大衝擊。王國龍指出，以2023年來說，財政部印刷廠印製逾15億張紙本統一發票，占全台發票總發行量比率僅14.5%。

王國龍透露，當年財政部要推廣雲端發票，就是印刷廠提案建立電子發票整合服務，研究透過手機兌獎是否可行，後來刷載具、存雲端成為新國民運動，兌獎APP新增歸戶功能，中獎獎金可匯入指定帳戶，讓發票「無紙化」成真，在外界看來當初的提議或許是「拿刀砍自己的手」，但資訊化、數位化為大勢所趨，轉型也已是箭在弦上。

為填上發票業務縮減的缺口，王國龍表示，財政部印刷廠致力拓展營運觸角，包含印製菸品辨識貼紙、各類大專院校及語言測驗試卷證書等、MIT微笑標章、台灣豬證明標章、3倍券封套與5倍券包材等，五花八門的印件雖挹注印刷廠「開源」，他也坦言，「大家都明白這些多半無法永遠一直印下去」。

王國龍指出，廠裡專業人員雖經驗老道，但也明白「不進就是退」，因此透過國際交流學習新知，引進歐洲一物一碼、虛實合一作法，也就是不只做實體票證的印刷，另可透過印件上的二維條碼（比如QR code、data matrix）提供追溯、驗證等資訊管理服務，「這張票證就不是死的，而是有生命的」。

他舉例，果菜產銷公司產品上的有機標章一隅，若有嵌入條碼，透過掃碼就可在專屬的後端封閉系統上，得知配發地點及批號等資訊。

或是應用在電子發票證明聯、縣市政府發放振興消費券，一般民眾看票面上印的序號是2個英文字母加上一串數字，但其實二維條碼裡還嵌有肉眼看不見的加密變動碼，由於票面序號與其搭配的加密變動碼是綁定在一起的，後端系統一掃描，就可得知2者是否吻合；若有人蓄意變造票面序號，導致與變動碼「兜不起來」，就會被抓包。

王國龍說，這樣的技術不僅是數位防偽關鍵一環，以振興消費券而言，也有助加速核銷，節省行政程序與時間成本，「這方面的knowhow（技術），我們已經ready好了，就等著與更多有需求者接洽」，目前更已將印刷防偽、資訊流的虛實合一，定位成轉型最大引擎，即為印刷廠加裝統一發票以外的第2隻翅膀，不只要省錢、找錢，另闢賺錢之道才能實現永續經營。