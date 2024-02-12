自行車庫存去化逾1年 今年有機會回到疫情前水準

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疫情期間因民眾避免搭乘大眾運輸工具，帶動自行車大賣，但疫情後卻因庫存太高，成為製造廠商的痛。在歷經逾1年的消化庫存後，業界預估，今年有機會回到疫情前水準。

疫情期間通勤及運動需求帶動自行車銷售暢旺，品牌及通路商擴大庫存規模，讓自行車廠大賺，美利達2020年至2022年每股盈餘分別達13.36元、15.55元及11.34元，巨大機械則為13.19元、15.81元及15.51元，為自行車業者史上獲利最高峰的時期。

隨著疫情影響明顯降低，各國逐步解封，自行車廠2022年第4季開始面臨庫存的極大壓力。剛過50週年慶的巨大，因發給供應鏈廠商要求暫延票期的一紙信函外流，一度造成市場信心風暴，巨大次日盤中股價跌停，單日市值蒸發逾70億元，所幸在緊急出面說明及供應商力挺下，巨大度過這次高庫存帶來的危機。

自行車產業歷經超過1年的高庫存去化，巨大認為，庫存壓力到第3季可望紓解，回到2019年水準，而庫存主要來自歐美市場的中低階自行車；不過，中國的中高階自行車款需求仍逆勢成長，連中低階車款也無庫存壓力，屬於正常水位。

巨大透露，今年度新車款第2季才會出貨。

美利達評估相對樂觀，庫存在今年第1季有機會回到正常水準，畢竟高價位公路車庫存已回到正常水位，甚至還追加訂單；只是中低階產品仍需消化庫存，但應不至於拖到下半年，主因是去年展延訂單可望在今年3月出貨，第2季整體庫存應有機會去化，回到正常。

美利達解釋，因去年降低產能，讓通路消化庫存已見成效，今年1、2月繼續維持降載產能策略，加上3月新車款出貨，銷量可緩步上升；因整體狀況轉佳，2024年有機會在庫存消化後，回到疫情前水準。

高階自行車廠明係預估，產業庫存去化保守應落在第3季，其中，歐美市場庫存去化壓力應較中國市場大，且中國市場對中高階產品仍有需求，中國通路也未有庫存；但從市場需求力道來看，還是以歐美市場為主。

明係認為，目前消費力依然嫌弱，自行車庫存去化的關鍵在於總體經濟，俄烏戰爭、美國聯準會（Fed）利率政策，都是影響市場買氣的重要因素。