繁花的老上海回憶縮影：不到「黃河」心不死

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《繁花》開啟上海城市記憶電閘，整齣戲核心街道黃河路，跟著復活熱絡。一代人記憶裡的黃河路，是大上海繁華縮影。而「霓虹養眼，萬花如海」的黃河路，在美食街之前，是「清末民初的小文化街」，誕生過中國第一名女西醫，也有著「中共中央最大的祕密印刷機關」和「新越劇搖籃」。

澎湃新聞報導，歷史上的黃河路，商賈雲集。鼎盛時期，全長755米的小馬路上，開了大香港、金八仙、來天華、笠笠、大上海、粵味館、苔聖園等近百家飯店，生意火爆，上午十點營業到次日凌晨五六點，幾乎都要提前半個多月訂位，春節一到更一位難求。

盛極而衰，黃河路因時代而興，也被時代所棄。1997年亞洲金融危機，黃河路受到巨大打擊，當街拉客、惡性打折等現象叢生，2003年SARS成了最後一根稻草，很多店鋪倒閉。接二連三市場危機，不少業主只能分割店鋪，改做小吃、旅店找尋活路。

回顧黃河路，清末民初是條小文化街。《上海地名志》記載：黃河路修築於清光緒13年（1887年），原名東台路；光緒30年（1904年）改名派克路（Park Road）；民國32年（1943年）以黃河改今名。

東台路時期，商號稀少；清末民初派克路有條弄堂德華里，有許多書店，如章福記、昌文沈鶴記、共和、鴻文、尚古山房等。還有幾家印刷廠和裝訂作坊，為這些書局服務，漸漸熱鬧起來，這一帶也被稱為「小文化街」。

鄭逸梅《清末民初文壇故事》記載：丁雲亭1911年創辦尚古山房。最早位於德華里，老宅年久翻修，店舖搬到牯嶺路人安里。上海南京西路國際飯店建成後，尚古山房又遷到其北面約100米左右位置。

尚古山房的招牌，早先請末代狀元胡春霖題寫，後來又請譚延闓題寫。尚古山房起初專印字帖，當時拓本及珂羅版碑帖深受歡迎，還遠銷日本，朝鮮、越南，新加坡及南洋一帶。後尚古山房還印行《四書》《五經》《古文觀止》《康熙字典》《三國演義》《紅樓夢》《水滸傳》等書。

寶總是《繁花》劇中黃河路上的風雲人物，而辛亥女傑張竹君，則是清末真實世界黃河路上風雲人物。張竹君1876年生於廣州番禺，父親做過三品京官，家境富裕，1900年以優異成績成為了中國歷史上第一位女西醫。清光緒30年（1904年）張竹君設診所於派克路登賢里，同年又在派克路17號開設女子中西醫養病，次年又在派克路16號創立女子中西醫學校，是中國人自辦第一所女校。