胡歌：似曾相識熱淚盈眶 《繁花》裡有我的一段人生

籌備3年、拍攝3年，《繁花》對男主角胡歌來說，是獨特、難忘、珍貴的經驗。他形容《繁花》裡有他的一段人生，也就是導演王家衛說的「似曾相識，熱淚盈眶」。

《新民晚報》報導，胡歌說，清楚記得南京路那場戲，「那天拍攝對我來說也有點出乎意料，有一個瞬間，一下子把我拽回了童年。記憶裡那該是夕陽，我在那一片金色裡看到了我和媽媽的背影。那一刻，站在那裡，眼淚止不住地掉下來。」後來導演走過來，輕輕地拍了拍他說，這部戲就是要做到八個字——「似曾相識，熱淚盈眶。」

《繁花》原著、金宇澄、王家衛，是讓胡歌接下《繁花》的三個關鍵字。其中，有對小說的喜愛，對上海這座城市的感情，以及對與導演王家衛合作的期待。「讀高中時，看的第一部是《阿飛正傳》，第一次看《春光乍洩》那個高三的午後，我到現在還記得那股無法言說的震撼。」胡歌回憶年少時光，「能夠在王家衛的監視器裡出現，對我來說真的是跟做夢一樣。」 接演時沒有劇本，發布定妝海報時也只是聽導演概述過故事大綱，但胡歌說，《繁花》的創作方法不同於王家衛過往電影。「如果是電影的話，可能你在拍的時候和你最後看到的，會有很大的出入，但對電視劇來說，這種可能性是微乎其微的。因為30集的電視劇，它的體量放在那裡，那麼龐雜的一個人物關係和事件，如果你在整個表演的過程中，不清楚前因後果的話，這個是很難把它串起來的。」

胡歌坦言，始終沒有拿到完整劇本，「但在拍攝之前，導演還是會把整個故事給你完整地講一遍。當然可能有一些情節會作調整，或者說會有一些改動和增減，但是導演這次讓我們在一個非常明確和清晰的前提之下才進行表演。」 「很多人說演王家衛的電影，讓演員很崩潰，但對我是一個很新鮮的創作方式，也是一種挑戰，我很願意去嘗試。」進劇組前，對於現場只有一台機器的拍攝方法，對於每一個鏡頭反反復復精細打磨的拍攝日常，胡歌做好了準備。

沒想到，開拍後他也和導演一樣，陷入某種「患得患失」：「有時候，一天收工了，回憶當天拍攝內容，如果有一個鏡頭拍了很多遍，雖然過了，但是我自己還沒有很滿意時，就會有一些失落，感覺過不了這道坎。又有時，當習慣了這個重複創作的方式，一兩條就過了，你反而也會心裡沒底。」胡歌笑了，「而且有時候我會變得很貪心，自己都想再來一條，『我可以更好，我可以有更多的方式』。」