庫存調整見曙光 客戶拉貨業績回溫 法人這樣看穩懋目標價

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砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）日前舉行法說會，公布去（2023）年第四季自結稅後純益3.85億元，大幅季增逾10倍；今（2024）年元月營收15.14億元，月減9.19％，較去年同期的低基期大幅成長73.52％。法人表示，雖然VCSEL等產品線旺季已過，預估24Q1穩懋的產能利用率隨之降低，不過，近期中國客戶需求陸續出現回溫跡象，cellular產品淡季有機會提前結束，配合後續Android、iPhone新機上市，預估24Q1～Q3營收逐季增加，因此給予「買進」的評等，目標價185元。

穩懋去年第四季營收48.68億元，季增 16.9％、年增37.9％，略優於公司先前預期；另毛利率則升至逼近3成的29.4％、營業淨利率達13.1％，分別較前季增加7.3及11.4個百分點；單季稅後純益3.85億元，季增10.31倍，較去年同期轉盈，單季每股稅後純益（EPS）0.91元，助攻全年每股稅後虧損收斂至0.19元。

穩懋總經理陳國樺指出，智慧型手機在經歷長達一年半的庫存調整寒冬後也終於見到復甦曙光，安卓品牌去年第四季庫存重返健康水位，客戶去年下半年陸續恢復拉貨，帶動穩懋去年下半年起業績明顯回溫。

陳國樺表示，穩懋客戶目前需求及下單狀況良好，研判智慧型手機今年仍會正向成長，或許成長百分比不會太高，但在5G、Wi-Fi 7等新興應用帶動下，預估今年產能利用率會再較去年提升。

展望首季，陳國樺說，因適逢傳統淡季，預估單季營收將季減low-teens（約11％～13％），毛利率則落在mid-twenties（約25％）水準。

群益投顧表示，由於多家中國客戶陸續推出新款手機，cellular產品訂單能見度隨之提升，加上infrastructure產品年底入帳金額較高、VCSEL產品旺季效應，23Q4營收48.86億元，QoQ+16.88%，表現略優於先前法說會預估，估計毛利率亦可望隨產能利用率、VCSEL等高毛利率產品營收比重上揚而提高。

展望24H1，由於VCSEL等產品線旺季已過，預估24Q1產能利用較23Q4降低，但觀察近期手機品牌廠新機規劃時程，24Q2有機會受惠於新產品效應而提高。

根據研調機構IDC指出，2023年全球Smartphone出貨11.7億支，YoY-3.2%，尤其，4Q23出貨3.26億支，YoY+8.5%。其中，iPhone雖然在中國市場面對更多的監管措施及華為日益加劇的競爭，但藉由舊機換新機的優惠措施、無息融資計畫的推動，2023年仍以20.1%的市佔率（2022年為18.8%）奪回龍頭地位，2023年出貨2.35億支，YoY+3.7%；此外，低階Android Smartphone品牌業者傳音2023年出貨0.95億支，YoY+30.8%，動能來自新興市場，市佔率由6.0%提高至8.1%。

另一研調機構Canalys指出，受惠於亞太、中東、非洲等新興市場總經景氣復甦，預估2024年Smartphone出貨量YoY+6%，帶動全球Smartphone出貨量YoY+4%，亦即中、低階機種出貨動能優於高階機種。群益認為，在Smartphone市場需求回溫下，預估包括穩懋在內的手機零組件廠均為受惠者。