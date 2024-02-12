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大發汽車重啟部分生產 日本廠全數停產後首見

  • 中央社

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日本豐田汽車子公司大發工業（Daihatsu Motor）位於京都府大山崎町的京都工廠，今天重啟部分車款生產。

讀賣新聞報導，這是大發因認證測試造假問題導致2023年12月開始日本國內全數工廠停產以來，首度有工廠重啟。

開始生產的是供貨給豐田汽車的商用車Probox，與供應給馬自達的商用車FAMILIA VAN。國土交通省因為已確認安全性，1月19日解除包含這2種車款在內的5種車款出貨禁令。

而大發子公司「大發九州」位於大分縣中津市的大分工廠，則預定在2月26日重啟生產10種車款。

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