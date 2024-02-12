19年來「女兒」首次回娘家 父母聽聲驚喜迎接

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農曆春節是家人團圓的日子，屏東家扶寄養家庭黃招仁、邱素麗在春節期間迎來驚喜，22年前他們擔任寄養家庭的第一位寄養童小羽(化名)，帶著先生和11個月大的兒子首次「回娘家」探望寄養家庭。

寄養媽媽邱素麗說，初二下午聽到有人在屋外叫門，以為是自己的女兒回娘家，一打開門驚喜地叫出小羽的名字，小羽原本心情忐忑寄養家庭可能不記得她，聽到寄養媽媽熟悉叫名的聲音，小羽感動地說「真的回到娘家了」。

小羽12歲時，安置在黃招仁、邱素麗家，直到國三畢業就讀建教班而結束寄養。19年來，小羽總是想著曾經給她溫暖避風港的寄養家庭，但又怕近鄉情怯。今年在先生鼓勵下，憑著記憶中的土地公廟、派出所附近，找到那熟悉的大鐵門，在屋外試著喊「阿姨、阿姨」，寄養媽媽就出現了。

邱素麗說，小羽剛安置時生活習慣差，從不與人打招呼，經過慢慢學習，成為體貼的孩子。邱素麗感性地說著，小羽是她擔任寄養家庭的第一位寄養童，而且還是個難搞的青少女，是小羽教會她如何當寄養媽媽，小羽離開後，邱素麗總想念著她，不知小羽過得好不好。

在今年，小羽帶著先生回娘家，感謝寄養家庭黃招仁、邱素麗的照顧之恩，雖然沒有血緣，但寄養家庭的照顧和疼愛，讓她重新相信愛，家庭愛的力量支持小羽願意步入婚姻。黃招仁、邱素麗也因為這第一位寄養童，讓他們持續擔任寄養家庭至今22年，照顧過16名寄養童。