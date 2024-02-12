大年初三蘇花路廊順暢 明起將現大量北上返工車潮

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今天是大年初三，也是春節連假第5天，蘇花路廊上午整體順暢，不過明天開始將陸續湧現北返車潮，公路局依過往疏運狀況研判，明天北上車潮全日將達2.2萬輛次，14日開工日則是2萬輛次，車潮恐自白天一路壅塞到深夜才會緩解，屆時將視崇德路段車潮實施「大客車優先道開放高乘載車輛通行」。

公路局東區養護工程分局指出，昨天春節連續假期第4天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向承接1萬4552輛的日運量，花蓮往宜蘭北向則有1萬1555輛，且當天清晨6時起出現南下車潮，尖峰時段交通量約在每小時1000輛，不過路廊整體運作順暢。

蘇花路廊今天截至上午10時，南下宜蘭往花蓮方向累積車流量為5353輛，北上花蓮往宜蘭方向為3208輛；旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約78分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約74分，整體運行順暢，東工局預估蘇花路廊今北上車流量還有約1萬4000輛需求。

隨假期漸漸步入尾聲，不少民眾即將北返回到工作崗位，東工局依據過往疏運狀況研判，蘇花路廊明起將以收假北返旅次為主，且車多情形恐出現在南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段。

東工局指出，明天初四北上全日交通量約2萬2000輛次，車多壅塞時段為上午10時至翌日2時，14日初五蘇花路廊北上車流全日交通量約2萬輛次，車多壅塞時段為上午10時至深夜11時，請規用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛或多搭乘大眾運輸服務。

另外，台9線崇德路段今年春節期間首度試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」，管制點在台9線168.3K，即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道，東工局預定明、後兩天上午10時至晚間8時視北上車流狀況實施，並依現場車流調整機動管制。