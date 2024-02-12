香港房價股市持續不振 龍年表現未可知

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房地產和股市向來是香港經濟的主要支柱，但近3年來，歷經疫情及地緣政治等因素衝擊，這兩個支柱表現不振，動搖港人信心；在「送兔迎龍」之際，對於這兩個支柱能否重新豎立起，港人還是忐忑不安。

香港房市自2008年起出現上升浪潮，港府為此於2010年推行遏制市場過熱的措施，主要是提高住房買賣稅，以及額外徵收海外人士購房的稅款，坊間俗稱「辣招」，其中大陸民眾受影響最大。

儘管如此，香港本地房價在其後幾年依然居高不下。

但2019年「反送中」運動觸發的移民潮、政府因疫情而封關多年，以及美國和中國角力等因素，終於撬開了堅不可摧的房價；房價自2022年開始下跌，根據官方資料，民房價格同年大跌了15.6%，成交量大跌4成。

去年8月，香港首富李嘉誠旗下的長江實業推出的新房，售價較周邊的中古屋還便宜3成，進一步把房價推回7年前的水準。

長江實業此舉當時震驚市場，被媒體形容為「又向香港樓市投放了一枚深水炸彈」；有房地產人士指出，在經濟、政治都存在不穩定因素的情況下，減價售樓反映出香港經濟實況。

相對於其他國家或地方，雖然香港房價還是比較貴，但近年的跌幅及交易額的不足，都令人憂慮房價是否進一步下跌，從而影響信心。

房價下跌，也導致負資產件數飆升。

香港金融管理局上月公布，香港負資產住宅抵押貸款已由去年第3季的1萬1123件激增至去年第4季的2萬5163件，增加約1.3倍，是2004年第3季以來最多。

負資產是指一項用於抵押貸款的資產，其現有市值低於尚未清還本金的價格。

對於負資產件數上升，金管局副總裁阮國恒向媒體表示，當房價向下調整，負資產數字自然會上升，但他指香港本地住宅抵押貸款的拖欠比率仍低。

阮國恒指出，負資產數字只是一個計算上的結果，對於銀行來說，最重要是拖欠比率是否上升，或為風險管理帶來甚麼影響。截至去年底，整體抵押貸款拖欠比率為0.08%。

不過，房地產一向是香港經濟表現榮枯的一根重要支柱，承托著市民對香港前景及政府施政的信心。1998年，受亞洲金融風暴衝擊，香港房價大跌30%至50%之間，其後出現大批負資產家庭，他們就埋怨政府施政不當，以致房價大跌。

2003年，港府為基本法23條進行立法時，爆發了50萬人於當年7月1日上街遊行。據報導，當時就有不少負資產家庭參與遊行表達不滿。

如今負資產問題重現，港府也計劃年內完成23條立法，此情此景，與2003年頗有相似之處。

對於當前市況，親政府的建制派也頗有感受，上月底立法會辯論一項與房市有關的稅率時，多名議員呼籲政府全面「撤辣」，代表房地產及建造界的議員龍漢標指出，當年政府推出「辣招」時，房價熾熱，但今天房市卻非常慘淡。

他說，長期實施「辣招」已嚴重扭曲房市的供應，削弱資產流動性，妨礙香港經濟復甦。

相對於房市，港股近幾年的表現更為悽慘，恒生指數持續4年下跌，從3萬多點下跌至目前的16000點水準。

綜合而言，港股不振，既受北京政策影響，也有美國升息令資金外流所致。此外，中美角力等地緣政治因素也衝擊港股。

在北京的政策層面上，去年12月底，中國國家新聞出版署突然公布，為加強行業規範管理、推動高品質可持續發展，起草了「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」並公開徵求社會意見。

這項徵求意見稿旨在限制未成年人玩網路遊戲，消息傳來，在港上市的大陸網路遊戲類股立刻暴跌，連帶衝擊港股。

港股近幾年持續下跌，是亞太區內表現較差的市場，也令港人及大陸網友對港股前景失去信心，大陸網上甚至出現了「香港金融中心遺址」論。

在踏入龍年前夕，北京方面突然出招，意圖挽救大陸股市，其中，中國證券監督管理委員會5日表示，近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資者合法權益，當局正加大交易行為監管力度，加強交易監控及收集市場情報。

外電近日報導，大陸股市近期沽壓顯著，監管機構接連發文並推出救市措施，包括中央匯金增持指數股票型基金（ETF）、中證監協調各類機構投資者進場，以維護市場順利運作。

港股與陸股已愈來愈密不可分，彼升則升，彼跌則跌，因此，中國證監會支持陸股的做法，也對港股產生正面作用。

2月6日，港股在15400點的低位徘徊後，終於大幅度反彈4%，重新回到16000點水準。不過，市場分析師普遍認為，一天的暴漲不足以證明港股已經觸底或扭轉幾年來的弱勢，呼籲投資者保持戒心。

有媒體報導，每逢龍年，港股的表現大都較好，已積弱多年的港股能否在2024年翻身，一改頹勢，有待觀察。