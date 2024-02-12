台旅客富國島遭丟包 觀光署：逾百人先付款繼續行程

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有台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，當地接待公司WInnER負責人指台灣年代旅遊負責人信用破產；交通部觀光署表示，滯留當地的100多名旅客已先自行付款繼續行程。

有台灣旅客在社群平台臉書（Facebook）發文表示，跟團出國旅遊遇到詐騙，旅行期間到了越南富國島後，才收到當地旅行社WInnER發聲明。

聲明指出，WInnER跟台灣年代旅遊合作分別接待共292名旅客，年代旅遊出發前一天仍保證會支付款項，但出團前僅支付不足1/10團款，年代旅遊負責人信用破產，惡意從1月起積欠未付清款項，經確認年代旅遊仍積欠航空公司的費用，旅客未必可如期在春節搭乘回程班機返台，因無法再承受損失，才需跟旅客收費繼續行程。

交通部觀光署表示，目前滯留當地旅客有100多人已先自行付款給地接旅行社，接續當地行程，不過由於年代旅遊還有1班越竹航空的包機尚未付款，要等明天才會知道年代旅遊有沒有付款。

有媒體報導，年代旅遊下午發聲明表示，台灣旅行社是被越南地接公司惡意綁架，兩邊公司是首次合作，出團前有經過前旅遊公會理事長見證並達成協議團款月結，回團於26日結清尾款，雙方也達成出團協議。

年代旅遊指出，有客人第一天對餐食提出反映，越南WInnER便改口要求收回團款，並惡質跟旅客收錢，且要求旅客現場刷卡才願意出團。年代旅遊持續溝通，並在收到消息後就安排後續行程。

年代旅遊表示，年代旅遊跟旅客都身受其害，嚴厲譴責越南地接行為，建議旅客不要被綁架勒索刷卡，有關旅客損失，旅行社將負賠償責任。