新北「感溫祭」邀民新春泡湯 悠遊青春山海線

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新北市政府為促進北海岸觀光及經濟產業發展，在2019年創立「青春山海線」旅遊品牌，同時也將北海岸的山海溫泉，結合在地人文、景觀、產業，創造獨具特色的溫泉意象，配合「新北感溫祭」活動，可以在春節期間暢遊北海岸，體驗新北溫泉的獨特魅力。

市府近年改造金山「中山溫泉公園」及萬里「大鵬足湯公園」，除了整建公共空間的景觀，更以半戶外日式建築打造溫泉足湯。其中中山溫泉公園就在老街旁，除了重整公園綠帶，設置中央水道及景觀池，並於周邊種植櫻花樹，營造溫泉地景。

而沿著北海岸台2線往南走，會經過萬里「大鵬足湯公園」，園內除了設置泡腳湯屋外，還有公共服務區、休憩涼亭以及跨越員潭溪的景觀橋，民眾不僅能享受足湯溫泉，還能欣賞員潭溪河岸風景。從大鵬足湯公園出發，可騎乘腳踏車，往南有野柳、海洋世界、龜吼漁港，向北則可到獅頭山公園、磺港、中角灣，遍遊金山、萬里的旅遊景點。

新北城鄉局表示，市府透過硬體建設翻轉新北城鄉風貌，完善北海岸旅遊的觀光系統，也為青春山海線旅遊品牌增添新亮點，2座溫泉公園內皆增設YouBike單車站，方便民眾使用。另外，「新北感溫祭」短影音創作大賞持續徵選中，有興趣的民眾可上市府相關活動網站查詢。