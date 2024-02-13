2024年國運如何？ 大甲鎮瀾宮抽出「中上 籤」 專家解籤

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2024年龍年國運如何？台中大甲鎮瀾宮12日深夜11時舉行祈福誦經儀式後，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽出「四季籤」，其中象徵國運籤的「人口籤」經台灣陽宅教育協會理事長周建男解籤表示，此國運籤為「中上籤」，今年是「大破大立年」，機會很多，但要建立正確方向，先建立聲望、低調從事，否則機會也無效用。

大甲鎮瀾宮每年農曆春節大年初四接神日的子時抽「四季籤」，包括「人口」、「雨水」、「早冬」、「允冬」等「四季籤」，其中的「人口籤」就是「國運籤」。2024年總統、立委選舉落幕，由民進黨總統候選人賴清德打破政黨連任8年總統魔咒，不過，國會立委席次未能過半，今年國運備受矚目。

今年抽出的「國運籤」籤詩標題為《白蛇精育許漢文》，內容為「勸君把定心莫虛，前途清吉得運時，到底中間無大事，又遇神仙守安居」。

周建男解籤表示，鎮瀾宮今年所抽出的國運籤是「中上」籤。他進一步說明，今年有很多機會、速度很快，要把握自己的聲望、建立正確的方向，並低調從事。他進一步說明，今年是「大破大立」年，機會很多，但方向很重要，方向如果錯誤，機會也無效用；今年要先在業界建立聲望，如果先求名利就無效用。

顏清標指出，鎮瀾宮今年抽「四季籤」擲筊順利，抽出的籤整體不錯，國運籤是「中上籤」，雨水也足，經老師解籤國運及時機都很不錯 。

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