櫃買中心 規劃新商品

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櫃買市場2023年IPO、市場成交量、債券發行均有不俗表現，尤其永續發展債券發行金額再創新高，連三年突破千億元大關，台北、高雄市政府雙雙發行永續發展政府債券，更為永續債券市場發展寫下重要里程碑。

提供投資人多樣化選擇

為順應國際發展趨勢，展望2024年，櫃買中心也研議規劃建置多資產型與主動型ETF、證券商發行掛牌式結構型商品及轉型債券等，提供投資人多樣化選擇。

櫃買市場去年股、債表現均亮眼，櫃買指數去年勁揚29.76％居亞洲之冠，債券ETF買氣也受到債市交易熱絡的帶動而明顯成長，去年上櫃ETF日均值高達51.76億元，年增逾4.5倍。櫃買中心董事長陳永誠指出，股、債持續散眾化，未來將持續打好「根基」，期許市場蓬勃發展，為台灣經濟、產業帶來正向循環。

展望2024年，櫃買也針對多項市場新商品進行研議，首先，積極推動主動型ETF及多資產型ETF商品掛牌交易，櫃買中心指出，近年來國際間採積極操作投資策略之主動型ETF於全球市場快速發展，可知其為符合市場需求的投資工具。

而國內不僅股票ETF交易持續熱絡，上櫃債券ETF規模及交易量於去年也雙創新高，散戶投資人的參與成長尤為顯著，顯示股票及債券ETF均受投資人青睞，多資產（multi-assets）投資組合需求孕育而生。

金管會目前已積極研議開放主動式ETF與多資產ETF，預計6月底推出方案，櫃買中心也配合主管機關政策，規劃主動型ETF及多資產型ETF商品掛牌交易制度，為上櫃指數化商品再添新投資工具，推動交易便利且利於投資人資產配置之ETF商品，完善指數化商品市場並與國際趨勢接軌。

此外，櫃買中心也規劃建置證券商發行掛牌式結構型商品之櫃檯買賣制度。為利國內證券商發行新種金融商品，透過上櫃掛牌制度以提升其商品能見度以及擴大銷售通路，並且借鏡國外交易所發展經驗及洽詢業者意見，將規劃建置證券商發行掛牌式結構型商品之櫃檯買賣制度。

初期預計開放之商品範圍包含保本型及槓桿型結構型商品，以不同性質的商品滿足各類投資人需求，而和股票相同的交易機制則有利於擴大投資人參與交易，並與現行店頭結構型商品市場相輔相成，有助於擴大證券商整體理財市場規模。

第三，為進一步協助高碳排企業邁向永續轉型與淨零碳排，轉型金融概念已在國際市場上蓬勃發展，國際永續發展債券市場亦出現轉型債券，有別於綠色債券、可持續發展連結債券（SLB）對綠色投資計畫要求較嚴格，轉型債券則可以適用於煉鋼、石化等高碳排產業，以協助其轉型邁向低碳經濟模式。

綜觀國際市場發展，現行轉型金融之推動主要依循地區或國家的永續經濟活動分類方案（Taxonomy），以利市場參與者區分「綠色」及「轉型」經濟活動的差異；櫃買中心去年11月已赴日考察日本轉型債券發展現況，未來將持續追蹤國際發展趨勢及國內市場需求，評估建置轉型債券櫃檯買賣制度之可行性。