台指期 外資淨空單減少

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台股5日兔年封關，早盤一度受獲利了結賣壓影響回測萬八支撐，在台積電（2330）穩盤、AI族群回神下翻紅，加權指數終場上漲36點收18,096點，台指期上漲2點收18,086點，期現貨逆價差10.07點；電子期轉為逆價差2.07點、金融期轉為逆價差0.73點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,319口至3,776口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少642口至5,494口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,107口至4,111口。

台指期夜盤的部分，年前上漲19點收18,104點封關，台積電夜盤上漲0.77％收653元。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,600點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.2降至1.19，VIX指數上漲0.76至13.56，整體選擇權籌碼面偏空。

永豐期貨表示，台股盤面上權值股走勢分歧，台積電現貨在兔年封關日勁揚1.73％收646元，喜迎龍年，聯發科也同步收紅，AI概念股再度獲買盤挹注，助攻大盤。整體來看，加權指數收上下影線紅K，封關抱股過年氣氛濃厚，15日開紅盤須留意農曆春節期間的各項國際多空消息影響。

元富期貨表示，台股回測萬八大關有撐，封關日成功守住所有均線，目前均線呈現多頭排列，技術指標也有利多方操作，月線附近可視為多空分水線。

15日新春開紅盤日後，資金量能可望回籠，指數展開另一波行情。