穩懋、宏捷科回神 買盤押寶

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PA族群捷報頻傳，受惠終端需求復甦，穩懋（3105）5日法說會報喜，去年第四季稅後純益3.85億元，季增逾10倍，宏捷科（8086）則是元月營收表現亮眼，以4.19億元寫下25個月以來新高。法人指出，隨客戶庫存調整已告一段落、拉貨力道顯著復甦，加上AI手機、5G、Wi-Fi 7新興應用加持，今年砷化鎵產業市況看旺。

美國聯準會（Fed）將降息時間延後至5月，市場對資金行情的期待暫時落空，法人看好，金龍年開紅盤之後，資金關注焦點將轉向基本面，第一季營收總體檢是關鍵考驗，績優股買盤提前湧現，2023年下半年業績逐漸復甦的PA族群成為資金押寶焦點。

受惠庫存調整進入尾聲，加上去年第四季起品牌旗艦機推出，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋去年第四季自結稅後純益3.85億元，大幅季增10.31倍；今年第一季，因適逢傳統淡季，公司預估單季營收將季減low-teens（約11％～13％），毛利率落在mid-twenties（約24％～26％）水準。

展望今年新興應用，穩懋指出，2024年將是Wi-Fi 7元年，原先Wi-Fi 6使用PA數量為3～4顆，Wi-Fi 7則需使用到8～10顆，呈現倍增；另受惠AI需求催動，穩懋也與客戶積極開發使用0.15或0.1微米pHEMT元件來製作雷射或驅動IC。

宏捷科1月營收衝出好成績，單月營收達4.19億元，不僅一舉締造2021年12月以來新高，更連九個月寫下年月雙增佳績，而公司也透露，今年第一季產能已排滿，在AI技術導入手機應用、折疊手機盛行、新興市場加速4G基礎建設、大陸手機PA掀庫存回補潮等利多加持下，預估單季營收至少可持穩去年第四季高檔水準，甚至有望略增。法人預估，今年在手機市場回溫、WiFi 7逐步導入市場帶動下，宏捷科今年營收可望挑戰年成長逾5成、上看40億元，改寫2021年以來新高。