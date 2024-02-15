創造更多可能 恩智浦推MCX A系列MCU

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恩智浦半導體（NXP Semiconductors）宣布推出MCX產品組合的通用A系列首批產品MCX A14x和MCX A15x，現已上市。全新MCX A系列MCU擁有低成本、易於使用、占用空間小等特點，旨在幫助工程師創造更多可能。該系列MCU經過最佳化，擁有豐富功能、創新的電源架構和軟體相容性，能夠滿足廣泛嵌入式應用的需求，包括工業感測器、馬達控制、電池供電或手持式電源系統控制器、物聯網裝置等。

MCX產品組合包括MCX A系列，由MCUXpresso Developer Experience以及最新版本的FRDM開發平台提供支援。增強型FRDM開發板有助加速原型設計以及客製化硬體的快速移植和啟動。各種不同IDE選擇使用一致工具套件，並支援FreeRTOS和Zephyr，確保在MCX A和其他恩智浦MCU平台間實現可擴展性和可移植性。因此，工程師能更輕鬆地在通用開發平台上快速創造新產品或開發新用例，同時確保一致的使用者體驗。MCX A系列旨在幫助工程師運用低成本、小體積、整合低功耗自主式周邊的MCU，打造差異化的邊緣解決方案，進而創造更智慧、更互聯的世界。

恩智浦半導體資深副總裁暨物聯網與工業事業部總經理Charles Dachs表示：「透過MCX，每一位工程師都能輕鬆使用恩智浦的創新技術進行開發，MCX產品組合是打造未來節能邊緣裝置的基礎，旨在加速突破性技術在工業和物聯網市場的部署。在此基礎上，推出了MCX A系列裝置，提供豐富功能與高整合度，鼓勵工程師不受約束地展開設計。」