歡慶農曆新年、情人節 傑昇通信三星雙迎 購機超優惠

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即將迎接農曆新年，傑昇通信加碼推出「龍情蜜意三星雙迎」活動，自即日起至2月14日西洋情人節期間，於全台傑昇通信門市開跑，包含全台熱銷安卓手機三星Galaxy A54最低62折，人氣夯機Galaxy M14不到5千，過年追劇娛樂平板、情人節手錶及耳機都有早鳥優惠折扣，還有官方粉絲團留言互動抽獎、以及持任一三星手機至傑昇通信門市，送配件購物金200元，再享免費手機清潔及健診，再抽iPhone 15系列等3C大獎等好康，春節期間放大紅包輕鬆購機，讓彼此的心更貼近。

今年春節與情人節重疊，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信預估春節期間購機量增加2成以上，再追加品牌活動「龍情蜜意三星雙迎」，首推全台熱銷安卓冠軍機三星Galaxy A54（8GB／256GB），空機價62折；女神最愛的Galaxy Z Flip 5（8GB／256GB），定價再折10,598元，情人節前夕正是入手絕佳時機，保證成為全場焦點！幫銀髮族換機，傑昇通信建議擁有6千大電量、6.6吋大螢幕、還有5,000萬畫素三鏡頭的Galaxy M14（4GB／64GB），指定闇夜藍，下殺4,590元。

除了購機優惠，「龍情蜜意三星雙迎」活動期間，傑昇通信再發起粉絲團留言抽好禮活動，2月14日前於傑昇通信官方粉絲團指定貼文留言，即可抽三星夏日運動包4入組、PD 3.0超級快充線、雙USB充電頭、TOUGHER 15W無線充電盤等精美好禮；活動期間特別祭出總價值超過20萬元的抽獎活動，只要持三星任一機型至傑昇通信門市，免費送200元配件購物金，再享手機清潔及健檢服務，購機還有機會抽iPhone 15系列、vivo V23e等5G手機及各項3C大獎。