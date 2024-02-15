台鋼科大啟航 為企業培育人才

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教育部正式核可高苑科技大學於2月1日起正式更名為「台鋼學校財團法人台鋼科技大學」。隨著該校啟航典禮圓滿閉幕，高苑科大正式走入歷史，台鋼科大則將迎接嶄新未來。台鋼科大董事長林輝政在啟航典禮中以「檢討過去、改變現在、創造未來」為題，勉勵教職同仁迎向新的未來。

林輝政董事長說，原高苑科技大學於111年初被列入專案輔導學校後，由台灣鋼鐵集團即時伸出援手，自112年5月底起，短短半年挹注近5億元資金改善學校財務，校務也順利回歸正軌。台鋼集團入主台鋼科技大學後，將旗下企業與學校各系所緊密結合，將學校重新定位成精緻型「企業型科技大學」，為企業培育人才，保障學生就業。

陳天惠校長強調，113學年度起，台鋼科技大學將持續與台鋼集團所創立之「皇鷹基金會」合作，推動「繁鷹計畫」照顧弱勢生及原住民學生，給予學生四年學雜費及住宿費全免之勵學優惠，弱勢生就學四年期間，還可另獲得最高每月1萬元的獎助學金。一般家庭的學生則是採取國立大學收費，用以減輕學生及家長的負擔。

典禮中，林輝政董事長特別邀請社會各界於2月21日參加台鋼科技大學正式「更名暨揭牌典禮」，典禮最後在全體教職同仁的見證和歡呼聲下，由林董事長與陳校長共同按下雷射球，正式宣告台鋼科技大學啟航。