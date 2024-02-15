高科大工設系 2023大豐收

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高科大創新設計學院的工業設計系在2023年榮獲多項重要競賽獎項，成果豐碩，包括「2023運動科技創新設計獎」在內，工設系一共囊括3項重要競賽，多組學生作品入圍甚至贏得金獎、取得發明專利，設計領域橫跨輪椅輔具、嬰幼推車、兒童玩具，以及智慧跨域整合的植栽系統，充分展現工設系在商品設計領域的爆發力。

國立高雄科技大學於112學年度（2023年8月）起，將原人文社會學院改為創新設計學院，系所調整歸屬，現創新設計學院下設文化創意產業系以及工業設計系。工業設計系系主任宋毅仁以及系上指導教授非常讚許學生為設計專案，長期投入心力為求完美。

工設系副教授張祥唐指出，工設系碩一學生陳文鴻在大四時期與同學陳怡親一同創作的雙模輪椅「Wheel Go」，是一件可電動、手動交替的雙模式無輪轂輪椅，2023年時的發表即已獲得金點新秀設計獎競賽入圍肯定，2024年獲得我國發明專利，作品則在「2023運動科技創新設計獎」獲得銀獎。

此外，拿下「2023年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」體感互動科技組第三名的「氣象植栽：互動氛圍綠意植生艙」，由張仁駿、顏綉萍、鐘嘉欣與謝佳音四人合作，指導老師為張祥唐副教授和業師徐瑞茂，作品在競賽中過關斬將，從370多隊的競爭對手中勝出。這件植生艙系列作品來自產品設計II的「互動生活產品設計」課題，跨域整合ESP32單晶片控制器與ChatGPT，透過感測環境的溫溼度並結合人工智慧，推薦使用者美味的料理食譜與可行的消遣活動。