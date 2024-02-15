南臺科大USR計畫團隊 串聯海安宮、西羅殿辦燈展

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南臺科大承辦教育部的「文化底蘊的在地創生與傳播─府城VS月津」USR計畫團隊，每年舉辦神農街元宵花燈展，2024適逢臺南400慶典，日前串聯鄰近的西羅殿與海安宮共辦燈展，重塑清代郊商時期港道文化張燈結綵的過節氣氛，熱鬧非凡。

南臺科大文化底蘊團隊所在的神農街，是清代五條港郊商貿易的中心點，今年由南臺科大文化底蘊USR計畫團隊統籌規劃與設計三個展場的燈會，神農街元宵花燈展，一如往年主街的各戶彩繪花燈是由南臺科技大學花燈彩繪自主課程學生，與住戶共同討論主題內容形狀掛法，彩繪出顆顆講住戶故事的美麗燈籠，後段接康樂街處則以當年康樂街拓寬拆除部分的房屋形成廢墟，計畫團隊邀請成功國中師生彩繪百顆燈籠，利用排字方式創造出臺南400的閃耀長燈牆，南臺科大團隊為延續臺南400議題，在西羅殿的廟埕側牆，邀請立人國小美術班三年級與五年級學童，一同創造康樂街沿線的第二面臺南400燈牆，展現各種不同風情的400樣貌。

南臺科大蕭百芳老師表示，龍年燈展南臺科大文化底蘊USR計畫團隊以首腦之姿，串聯海安宮與西羅殿做整體的規劃設計，並且擔負起大學的社會責任，用大手牽起成功國中、協進國小、立人國小、紙飛機可以飛才藝教室的小手，同心協力再現郊商北（南）勢港燈會風華。