金龍年開紅盤 發紅包機率高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近15年台股春節後開紅盤表現

金兔年台股大漲21.18％，金龍年開紅盤上漲機率高。法人表示，參考近15年表現，新春開紅盤當天，上漲機率73％、平均漲幅0.62％，後一周各為73％、1.61％，再拉長至後二周各為87％、2.76％。台股紅包行情預期，量能可望增溫，普遍有不錯投資機會，建議以台股基金或ETF參與上漲契機。

群益投信指出，台股金龍年投資，科技股仍是主軸，主要受惠手機、PC產業復甦，上游廠商先開始回補庫存，AI的趨勢已看到從雲端資料中心擴散至終端裝置，若總體環境沒有發生更大的系統性風險，則台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，掌握不同產業的投資契機。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志分析，觀察台股正報酬年度遠勝負報酬，即長期呈現多頭趨勢，統計過去30年數據顯示，加權指數先後經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911事件、金融海嘯及新冠疫情等重大事件引起股災，仍有22個年度上漲，即長期呈多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現，台股高息ETF更是存股族長期穩健投資的好選擇。

台新台灣中小基金經理人沈建宏認為，依歷史經驗來看，第一季台股延續作夢行情機率高，美國聯準會最後一次升息後到第一次降息前，股市上漲機率高；且基本面也向上，除AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，包括PC、手機、記憶體；低軌衛星，電動車等供應鏈業績也將逐漸發酵，對台股提供強力支撐力，尤其今年景氣優於去年前提，對股市正向以對，建議利用短線震盪整理格局分批布局。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹強調，年後仍可將投資焦點擺在半導體族群，或鎖定由台積電、聯發科、世芯-KY等重要指標股組成的台灣半導體ETF，作為掌握2024年台股景氣「兔躍龍升」的領漲型台股ETF首選。