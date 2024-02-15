股債投資大勢 六大銀行教戰

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六大銀行看趨勢

美國聯準會（Fed）降息時程與動向牽動金龍年投資風向。本報針對六大銀行所做的金龍年新春投資調查顯示，今年股市以「美股、印度股、科技股」呼聲最高，債市以「投資級債」最看好，但應留意「地緣政治、美中矛盾、貨幣政策」。

中信銀指出，市場預期3月Fed將對降息時間點釋出更明確指示，若降息後經濟確實走向軟著陸，股市表現平均而言會優於債市；反之債券會相對抗跌。故現階段建議採取「股債均衡」配置。

凱基銀行認為，金龍年美股展望更有優勢，債市隨著降息助功，可用投資級海外債掌握高信評與長期鎖利，非投資級債基金則配置高殖利率與存續期間短。

永豐銀行表示，預計聯準會第二季可啟動降息，全年降3碼，隨著降息和放緩縮表的啟動、AI股財報帶動大盤，預期上半年美股上漲趨勢不變。印度本身強勁的成長以及對沖外部風險的能力已為股市提供充足的保護，後續觀察PLI 2.0的政策效果。

台新銀分析，今年有多國舉行選舉，整體股債市展望偏樂觀，儘管央行貨幣政策及各國選舉結果可能影響金融市場，但不改中期利率下行和股市走高方向。

北富銀強調，今年美國降息方向明確，投資人應掌握降息前股債投資機會。而降息前，美元兌其他主要貨幣仍具有利差優勢。

國泰世華銀預期，3月FOMC會議前，須持續關注主要經濟指標變化，研判降息時程將落在6月，全年有3～4碼空間，若美通膨降速優預期，也有機會於5月降息，幅度則有望增至4～5碼。