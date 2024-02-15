鈺祥企業挺未來素養學堂 助偏校蛻變

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在少子化的影響下，許多偏鄉學校正陷入廢校危機。學校面臨的挑戰不僅僅是提升教學品質，還需要凝聚學校特色與師資團隊，以便吸引更多學生與家長的認同。台大教授葉丙成和品學堂創辦人黃國珍所共同發起的台灣素養教育協會，連續四年舉辦「未來素養學堂計畫」，旨在協助偏鄉學校轉型創新。

已邁入第四年的「未來素養學堂計畫」，覆蓋全台14個縣市，廣邀各校校長、主任及老師組隊參與，整合偏校教學團隊，提出創新教案。四年來共有50所學校參與，超過5,000位學子受惠。今年的主題是「偏鄉教育2.0」，強調跨域實踐素養教育，並成功帶動偏鄉學子積極加入素養教育，需要學習扶助的學生人數減少8成，大部分偏校招生增長一成，為偏鄉學校的轉型與創新奠定了基石。

品學堂創辦人黃國珍強調，偏鄉教育的改變需建立在陪伴的基礎上。目前已有50所學校參與未來素養學堂，期待共同努力善用閱讀雙素養，培養孩子紙本閱讀和數位閱讀能力，以迎接未來的挑戰。

鈺祥企業作為計畫的主要贊助單位之一，積極參與並支持偏鄉教育。莊士顯副總經理親自到場力挺活動，展現企業的社會責任。

鈺祥企業的參與不僅包括整體支持50所偏校推動素養教育計畫，更進一步認養支持特定偏鄉學校，幫助學童提升核心素養和自主學習能力，以因應未來社會的快速變動。

這次第四屆教育松的成功通過決選的14所偏校中，有十所被評選為「素養教育典範學校」。鈺祥企業的支持不僅體現在活動贊助上，更是企業社會責任ESG的實踐，協助偏鄉學校面對教育挑戰，為孩子們未來的成長與發展貢獻一份力量。