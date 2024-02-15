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黑偉機械螺旋式鼓風機 節能30％

  • 工商時報 傅秉祥
●黑偉機械總經理林明賜市場敏銳度高，擅以超前布局搶攻市場契機，於不景氣的2023仍帶領公司奮力達陣。圖／傅秉祥
●黑偉機械總經理林明賜市場敏銳度高，擅以超前布局搶攻市場契機，於不景氣的2023仍帶領公司奮力達陣。圖／傅秉祥

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國內鼓風機龍頭大廠「黑偉機械」2023年提前布局開發出「螺旋式鼓風機」投入生產行列迄今，短短一年多貢獻值已高達總營收之10％後勢看俏。

黑偉總經理林明賜表示，2022受烏俄戰爭、大陸清零、歐美通膨等衝擊，雖然原廠房從大園搬遷到觀音桃科園區，但因舊廠搬遷順利、時程縮短，加上新廠動線良好致沒影響到生產進度，因此去（2023）全年營收仍較2022成長10％，預估今年的景氣可望從第三季逐漸好轉，對觀音新廠產能滿載可期。

林明賜指出，大陸清零政策雖造成鼓風機銷售衰退30％，所幸仍有污水配套、化工類養殖類等鼓風機逆勢成長，他表示繼多年前研發出螺旋式真空泵，近期又成功開發螺旋式鼓風機如虎添翼，相較於傳統式鼓風機節能可高達30％，堪稱目前對應節能減碳、淨零排放的最佳綠能產品。林總說隨土地日漸稀有、購地成本愈墊愈高致使污水廠愈挖愈深，促使讓適用1至2公斤壓力泵的螺旋式鼓風機需求曲線攀升，雖然螺旋式鼓風機售價較傳統貴但節能更高達30％足以彌補電費成本。

今年黑偉除持續生產各型鼓風機外，也會繼續代理韓國世亞集團製造的空氣懸浮式鼓風機等優良產品供應國內廠商，且已在布局增建新廠計劃。黑偉機械網址：http://www.heywel.com.tw。

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