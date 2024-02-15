美股暴跌 法人多空分歧

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美國大型股基金今年來績效前十名

美股暴跌，但法人對後市看法分歧，看好美股後市認為，將在震盪後續漲，且震盪恐成未來常態；看空美股後市認為，最大利空是漲多，若企業盈餘無法跟上，即成為回檔最大原因。

法人表示，隨美國經濟軟著陸預期心理上升，且聯準會（Fed）對今年降息亮綠燈，年初以來美股投資氣氛良好，道瓊與標普500指數雙雙創史上新高；但強勁的經濟數據導致3月降息預期心理快速消退，並使美債殖利率出現較大波動。

野村投信指出，最終影響今年美股格局的關鍵因素，在於經濟的「腳本」為何，目前美國經濟硬著陸、軟著陸及不著陸的三大情境，對可能發生的機率，仍以軟著陸最高為70％，其次是不著陸的20％，硬著陸為10％。至於會出現何種情境，將於4月25日揭曉，即美國公布第一季GDP（國內生產毛額）表現。

多數已開發國家面臨的通膨壓力已逐漸回落，美國內需表現穩健，景氣軟著陸機會大。安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶分析，後市在基本情境假設下，預估美國經濟雖較去年轉弱，可望維持穩健成長，正面因子包含就業市場及力道仍強勁、政府支出支持美國GDP、通膨下降、升息尾聲、今明兩年企業獲利預期轉佳，惟股票市場受到短期投資情緒變化影響可能面臨較大波動。

以目前的情勢研判，野村投信認為，不論從就業市場數據、領先指標ISM指數或是民間消費者信心指數來看，皆呈現相當程度的韌性，預期會維持在較高利率水準，高利率並不利於小型股及低財務品質股票表現。因此股市大震盪後，依然看好美國科技巨擘、大型品質佳的成長股。

大拇哥投顧強調，對美股相對看空，主要原因是美國財政支出擴張，預期政府只能繼續發債，供給面壓力恐使美債殖利率居高不下。且高利率環境下，企業投資會相對保守，美國個人儲蓄率低、消費力道減弱。還有股市本益比處在歷史高位，美國股市近乎創高，估值與基本面脫鉤的狀況下，美股恐將面臨下行風險。