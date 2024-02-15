投信新募基金 年後百花齊放

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投信3月將募集新基金

年後市場資金充沛，投信業者也搶進新基金募集，統計3月即將募集發行的基金，共計有四檔，類型含括一檔債券基金以及三檔ETF，募集規模達600億以上，這四檔分別為群益時機對策非投資等級債券基金、元大臺灣價值高息ETF基金、中國信託上游半導體ETF基金、統一台灣高息動能ETF基金，除了台股ETF、科技ETF基金外，升息循環結束前的債券基金投資熱潮也從去年延續至今年。

債券型基金在國內長期暢銷，尤其隨著升息循環接近尾聲，債市多頭將起，去年爆發的債券基金投資熱潮延續至今年。據了解，群益時機對策非投資等級債券基金投資範圍涵蓋全球，主要投資於全球非投資等級債券。群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示，美國通膨自2022年下半年開始趨緩、2023年5月實質利率轉正、Fed7月後停止升息，利率風險降溫激勵債市反彈。聯準會延續暫停升息的決定，市場開始預期最快上半年就有降息可能，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，債券受惠程度相對高，投資人不妨採取複合債投資策略因應。

股市投資台股依舊不可或缺，因此統一、元大兩家投信推出月配息台股高股息基金搶市，滿足存股族需求，也延續去年至今的高股息投資熱潮。由於新的台股ETF基金透過月配息加上發行價10元設計，讓新進小資族能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學，且聚焦在今年可望多頭表現的台股市場，預計新基金搶錢大戰將是3月投資市場的重頭戲。

中信投信推出國內首檔鎖定全球半導體上游設備與材料廠的ETF，中信上游半導體（00941）經理人葉松炫表示，歷經一年多的庫存調整，受惠於終端需求回升、AI應用興起兩大趨勢，國際數據資訊（IDC）估計 2023年半導體產業庫存整理落底，今年將邁向復甦態勢，且隨生成式AI從雲端到終端的滲透將帶動記憶體、半導體含量增加，帶動晶片需求成長，多檔半導體ETF增溫，相關投資題材可望引起市場共鳴，新基金搶市也頗具競爭力。