富坦穩月收基金 股債兩頭賺

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美國去年第四季的GDP超出預期，聯準會（Fed）認為經濟活動仍穩健擴張，但尚未實現2％的通膨目標，因此雖維持利率不變，主席鮑爾認為不太可能於3月降息，且美國非農就業數據優於預期，再度澆熄之前市場對降息時點的樂觀預期。

同時美科技股財報好壞參半，加上中東緊張局勢升溫，市場震盪加劇，投資專家建議，投資人應謹慎應對、均衡布局，可選擇美國股債平衡基金，在市場震盪時保有穩定收益，同時把握未來上漲機會。

投資專家指出，台灣已核備的美國美元平衡混合型基金中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的波動度最低且風險報酬指標夏普值居冠，最具投資CP值，近三年的績效也名列前茅，這主要是由於它靈活且多元的的投資策略。

這檔基金選股方面偏向高股利股及價值股，並分散於金融、科技及醫療保健等行業，而駿利平衡與安聯收益成長的股票配置則高度集中於科技及非必需消費等成長股；債券部份，同步網羅高品質的投資級和高息收的非投資級債，不以投資級債為主，也不以非投資級債及可轉債為主。

主要考量到升息循環即將結束，歷史經驗顯示，在停止升息後的一年，價值股及高股利股平均約有20％的漲幅。但Fed自去年7月暫停升息以來，高股利股及價值股僅分別上漲約3％及6％，顯示兩者仍極具上漲空間與潛力，成長股已上漲近10％，超過其平均值7.5％。同樣地，高品質和高息收的債券也仍有5％～10％的上漲空間。

銀行財富管理中心提醒，雖然最近AI熱潮導致資金仍高度集中於大型科技股，未來投資仍需回歸基本面及評價面，不宜過度追高，應理性平衡布局。儘管聯準會降息時程或有延宕，但未來降息已成市場共識，投資人可掌握降息前的鎖利機會。考慮到股市近期的震盪，因此核心資產建議配置債多於股，並以較高評等和高息收的債券搭配具評價面利基、有落後補漲機會的價值股與高股息股為主。