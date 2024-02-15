降息將展開 非投等債有錢潮

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去年第四季債市反彈，許多投資人都在問今年還會漲嗎，現在才進場會不會太晚？觀察2000年以來Fed停止升息後，多在一年內就會啟動降息，根據過去三次Fed停止升息的隔年，在降息、利率風險趨緩下，全球債券表現皆呈現上漲。目前FedWatch顯示今年5月降息的機率高達9成，投行券商也多預估第二季會降息，現在進場「揪著時」。

投信表示，升息循環步入尾聲，未來轉向降息時，利率偏下行，有利債券價格走升，其中非投資等級債券自去年美國聯準會（Fed）停止升息以來漲幅居前，後續可望持續受惠，建議把握相關債券基金投資契機。

群益時機對策非投資等級債券基金預計將在3月4日開募，這是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，由中信銀行擔任保管銀行，投資以非投資等級債為主，投資等級債為輔，主要以成熟國家、美元計價債券資產。範圍涵蓋全球非投資等級債券，並依經濟景氣、利率政策、特殊事件等重大變化，動態配置投資等級債券、資產抵押債券（ABS）、新興市場債券，以有效應對不同的市場環境，強化債券投組韌性，降低可能波動。尤其採取複合債投資對策的債券基金，將更適合現階段債券投資人。

群益投信指出，歐美信用風險仍維持低檔，且利率風險料將逐漸淡化，非投資等級債基本面有撐；觀察各國經濟數據表現依然穩健，美國經濟可望軟著陸料將繼續拉抬非投資等級債表現。2023年Fed最後一次升息以來截至今年1月底各債券報酬表現比較，包括公債、新興市場債、投資等級債普漲0.7％、4.1％、4.2％，而非投資等級債漲幅高達6.6％，優於其他債種。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍強調，過去當Fed停止升息後一年、後兩年、後三年非投資等級債分別上漲10.1％、13.2％、18.4％，隨時間拉長持續累積報酬率，2023年7月Fed停止升息，債市今年漲勢未完待續，投資人更可期待。