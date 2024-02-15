新ETF掛牌 人氣強強滾

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近年新上市ETF，上市後都出現大漲走勢，投信通路業務人員表示，目前已不必靠人情拜託客戶認購，投資人不請自來，甚至早在ETF未開募前即先預約額度，使得近期不少ETF未開募即額滿，新ETF掛牌行情強強滾，投資人搶著要。

根據資料統計，截至2月5日為止，成立不到一年的ETF中，只有一檔美債20+ETF價格低於15元發行價以下，其他新上市的ETF價格都高於15元，甚至有5檔新ETF漲幅超過2成，市價高於17元，分別是野村台灣新科技50、永豐ESG低碳高息、復華台灣科技優息、復華S&P500成長、群益台灣低碳50等。

群益ESG投等債20+在掛牌後，配合降息預期訊息，在投資人追買下上市沒有多久，價格一度觸即17元，即使後來價格隨殖利率走揚而回檔，投資人資金還是持續湧入。據證券商資深營業員表示，正因上市前認購ETF的投資人都賺到錢，因此，過年前接到一些熟識的投資人已先要預約若要募新ETF幫忙他們留額度。

新上市ETF價格多半才15元上下遠比舊的ETF價格「親民」，資金自然源源不停流入。據統計，去年新上市ETF已有6檔規模超過百億元，其中仍以月配息ETF的群益ESG投等20+、復華台灣科技優息等最受投資人青睞，二檔ETF規模分別來到568億元、1,450億元，受益人更逾16萬人、60萬人，正因兩檔月配息的ETF如此吸睛，投信業者表示，預估今年將募集的ETF將會有更多月配息ETF問市。

將在3月募集的二檔ETF，即統一台灣高息動能ETF及元大台灣價值高息ETF都採月配息，統一台灣高息動能ETF面額以15元發行、發行後120日後配息；元大台灣價值高息ETF面額甚至以10元發行。元大投信指出，月配息加10元發行價設計，主要是讓新進小資族能夠無壓力存股，預計成立日起滿90天後第一次除息。