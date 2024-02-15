美股、信用債 行情啟動

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美國聯準會（Fed）利率按兵不動，且釋出溫和訊號表示升息告終，但同時澆熄市場對提前降息的期待。法人表示，由於市場成長趨勢不變，差別在於高期望與事實間的落差，後市美股及信用債行情將啟動。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，企業投資因目前總經環境而相對保守，但預期隨著整體通膨持續穩定下滑、經濟不須強力降息便已經逐漸擴張成長，科技相關支出與成長，以及企業獲利上行未來不變的事實。持續看好科技股帶動今年整體市場成長，同時其餘產業也將陸續跟上復甦的態勢。

安聯投信認為，基本面有利企業獲利表現，且已能看見官員對降息抱持開放態度，在升息已滿、但降息尚早的氛圍下，隨著政策預期的重新消化，可以預見短線市場可能還有波動，但這將提供擇優布局機會，可採多重資產策略作為核心配置，兼顧收益與成長，同時著眼具結構題材的成長領域、如受惠科技創新的智慧城市與AI等主題。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭分析，考量現階段通膨與景氣溫和，聯準會並不需要維持利率在高檔水位，加上債市殖利率處於十年來高檔，投資吸引力優於股市，貨幣政策今年有望轉向，將創造債市表現最有利情境。

預期10年期公債殖利率於今年初見高點後，隨著降息時點逼近，殖利率方向以走跌為主；且短債殖利率領先下跌將快於中長期債券，持續看好信用債表現，投資等級債因企業資產負債表持續改善，基本面有撐，目前高於5％殖利率水準，將持續吸引長投資金進場；非投資級債在企業基本面強韌，且預期違約率仍可控，有機會以高息累積收益，挑戰近兩位數總報酬率。