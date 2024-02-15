數位原住民網銀活儲 上看8％

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數位原住民照過來 銀行數位帳戶高利息活期儲蓄存款

過完農曆春節，銀行為幫助民眾加速放大過年期間及開工領到的紅包，推出一系列數位帳戶台幣或美元優利活存專案，搶攻「數位原住民」（網路銀行）紅包市場，包括永豐銀行「大戶DAWHO」新台幣1.5％、美元優利活存最高4.2％，台新銀行Richart新戶活儲利率最高3.2％，王道銀行O-Bank高利活儲6.6％，及聯邦銀行New New Bank數位帳戶活儲最高8％。

擁有10萬元以上存款的小資族注意，永豐銀的大戶DAWHO數位帳戶不分新舊戶，6月30日前存入DAWHO新台幣數位帳戶存款，10萬元以上存款「大戶等級」1.5％的活儲利率優惠，超過30萬元以上按一般活儲存款牌告年利率；外幣理財族群4月30日前DAWHO用戶於指定入口登入，即有3個月內美元活存年利率最高4.2％。

資金較少的族群想擁有高利活存優惠，台新銀Richart數位帳戶推出2023年12月1日過後開戶的新戶專案，最高10萬元3.2％活存利率，無需指定任務即可享有，舊戶需滿足五個指定條件之一，活儲利率1.3％，最高30萬元額度；王道銀O-Bank存款帳戶個人新戶，在4月1日前首次成功開戶並正式啟用者，可獲新台幣高利活儲年利率6.66％，限額10萬元、為期2個月。

目前維持高利活存以聯邦銀New New Bank數位帳戶的新戶8％利率最高，但最多只有30天，舊戶維持2％利率，在滿足條件情況下，可再加碼至最高3％，各優惠計息限額皆以當期存款平均餘額新台幣10萬元為上限。

其他相對需符合的條件及限制較少的高利活存數位帳戶，如臺灣企銀的Hokii數位帳戶，針對所有存戶提供1.5％存款利率，新戶1.8％，無需任何條件即可獲得，額度最高15萬元；第一銀行iLeo數位帳戶今年一整年維持不分新舊戶，12萬元額度內的活儲利率2％，讓追逐高利存款的數位原住民能用數位帳戶利滾利，將過年紅包放大。