高資產族群 最愛六標的

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高資產族群最愛買標的

今年股債多頭行情可期，加上市場認為今年降息機率高，基金平台資金流向發現，高資產族群最愛的核心資產標的包含貨幣型、投資級債等具利差優勢的產品，衛星標的主要多在科技、台股，近一年持有日股及印股資金愈來愈多，隨著股債走揚，近一年高資產族財富明顯增。

中租基金平台蘇皓毅總經理表示，高資產客戶實際布局大致分成穩健保守和積極型兩類產品，看得出來因各類債種高利差優勢仍在，高資產客戶的核心資產較常見的包含貨幣型、投資級債、非投資級債或股債平衡基金等具利差優勢的產品，唯預期今年若進入降息循環，貨幣型資金流出速度將會很快，反觀風險性資產因預期美元指數可能隨降息走跌，估值便宜的新興債後市可期，部份高資產客戶已開始承接。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，即便近期美國各項經濟數據表現佳，強韌的美國消費支出大幅降低上半年降息的可能性，市場仍普遍認為聯準會今年將啟動降息、即將邁入降息循環，金融市場最大焦點無不集中於「債券」，現在買美債不用太擔心風險。

蘇皓毅說，中租基金平台高資產族群衛星資產，目前仍以台股、科技產業型基金最熱門，且投資人持續加碼中，其次則是日股、印股。建議一般民眾不妨透過母子基金的核心、衛星分散配置，為自己建構能自動循環鎖利的現金流來源。

張榮仁以鉅亨買基金投研團隊數據解析，自1987年以來降息後，持有「股六債四」與「股八債二」投組一年及三年後的報酬率分別為10.3％及32.1％與12％及34.9％，投資人可依對美國經濟衰退的預期，選擇應對的美股與美投等債的投資組合。

一般法人、高資產族群，在資金前進股債市之前的等待期，最常用的投資工具是貨幣市場基金，好好證券總經理楊少銘表示，一般保守投資人的錢多半放銀行，常要去搶3個月、6個或9個月高利專案，成為資金「遊牧民族」，其實投資人也可以考慮買貨幣市場基金，而且買賣投信貨幣基金賺價差屬資本利得是免課所得稅。