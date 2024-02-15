滾出大紅包 外銀競推外幣優利定存

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企業發放龍年開工紅包為民眾迎來財運及福氣，外商銀行紛紛推出美元及其他外幣定存優惠搶客，讓民眾透過定存利滾利，渣打銀行推出「五大天王」外幣優利定存專案最高5.2％，星展銀行「星鴻利美元定存」最高5.5％，滙豐銀行「卓越理財美金優利定存」最高6.6％。

外銀搶攻過年和開工紅包，推出期間較短的外幣定存專案，渣打銀「五大天王」外幣優利定存活動分別針對6個月期的新資金推出美元最高5.2％、紐幣5％、澳幣4％、英鎊4.5％、人民幣2.5％優惠，各有最低起存金額為3萬美元、2萬紐幣、2萬澳幣、2萬英鎊和人民幣10萬元，專案限時限量至2月29日止。

星展銀行「星鴻利美元定存」有3個月期及6個月期的定存方案，分別為5.5％和5.18％年利率，定存首筆最低承作金額為星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶5萬美元（含）；總承作限額方面，豐盛理財客戶為50萬美元，豐盛私人客戶或具有效專業投資人資格豐盛理財客戶為100萬美元，期間同樣只到2月29日或額滿為止。

滙豐銀行卓越理財新貴賓美金優利定存年息6％～6.6％，規定限首次開立「私人理財」及「卓越理財（尊尚）」帳戶、包含數位帳戶之客戶，合格卓越理財新戶3個月及6個月期美元定存6％，合格私人理財新戶與合格卓越理財尊尚新戶3個月期及6個月期美元定存6.6％，單筆最低承作金額為3萬美元，至3月31日截止。