金龍年基金投資 主動優於被動

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全民去年瘋ETF投資熱，觀察今年投資市場風險多，且去年全球股債一波反彈後，投信法人認為，應謹慎面對市場投資風險，預估金龍年主動投資策略將勝過被動投資策略。

根據投信投顧公會資料、碁石智庫統計，去年ETF共淨流入1.126兆元，其中淨流入債券ETF高達7,500億元，淨流入股票ETF達3,000億元；但主動式境內外基金淨吸金總計才1,366億元，換言之，去年淨流入主動基金的金額，只有被動基金的1成2而已。即使ETF檔數、規模去年爆增，有基金業者私下認為，在金融市場大震盪時，有利於主動基金操作，但還是會持續募ETF。

晨星基金說明看好主動式策略的原因，晨星基金表示，市場持續擁抱通膨趨緩的趨勢，這為各國央行適當降低利率提供空間，同時也讓全球經濟實現軟著陸，這種情緒很容易受到挑戰。在全球核心通膨指標仍然高漲的情況下，能否驗證市場預期將取決於通膨結果。

除通膨外，晨星基金也提到，今年全球一半人口、約60個以上國家將進行選舉，預計選舉和政治風險將在國際上變得更加重要；海運從紅海轉移到好望角周圍，地緣政治的摩擦已經抬升運費，這是在不斷重複的供應衝擊外的另一個小規模「供應衝擊」。

但今年總體經濟前景，似乎比正常情況下更為寬廣，這也支持投資組合的多元化，因此相對傾向於採取主動投資策略。

旗下擁有最大ETF規模的元大投信持續看好台灣未來ETF發展。元大投信認為，首先是以台灣的人口變化，固定現金流需求越來越高，台股高殖利率特色傲視全球；台灣ETF愈來愈多元，以高股息ETF來說，也發展出不同的選股邏輯，有單純以高殖利率為主的高息ETF，也有注重投資組合低波動的ETF。