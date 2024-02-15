Amundi 發責任投資觀點

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責任投資近年已逐漸蔚為投資主流。為因應未來經濟環境和社會挑戰，並將客戶目標放在首要考量，金融業需要更明確的永續金融價值主張。有鑑於此，Amundi鋒裕匯理發布首份責任投資觀點，提出2024年值得關注的六大責任投資趨勢以及對投資人的影響。

Amundi鋒裕匯理資產管理指出，儘管目前市場充滿挑戰，但長期來看，責任投資可望續獲投資人青睞並挹注資金。67％的全球資產擁有者認同ESG因素的重要性，預料主題式與影響力策略將自2024年起主導投資市場。

Amundi鋒裕匯理指出，以下六大主要的結構性趨勢，將推動2024年責任投資加速發展：

一、美國的降低通膨法案（IRA）與歐盟的綠色新政產業計畫，是綠色科技和清潔能源產業的重要推手。能源安全、策略性產業計畫、外交政策目標和氣候目標之間的一致性，首次為責任投資帶來龐大助力。

二、氣候：政策制定者需採更積極的氣候行動，淨零（Net Zero）規劃益發重要。全球二氧化碳排放量已大幅超過中期目標，而國際能源總署預測化石燃料使用可望於2030年前達高峰，發展建趨成熟的潔淨能源支出亦將創紀錄新高。

三、藉由公私部門攜手合作以擴展「混合式融資」，將於縮小新興國家融資缺口方面發揮關鍵作用。

四、永續發展風險是多方面的，投資人應更聚焦於自然和公正轉型，「地球限度」概念描繪了人類安全發展的環境限制，應成為責任投資人的主要框架，因其能將生物多樣性、氣候和其他自然維度整合到單一總體框架中。

五、歐盟永續金融行動計畫：透明度已達重要里程碑，料將繼續吸引更多資金流入，有利永續投資成長

六、責任投資在某些地區面臨反彈，但其保守退卻做法受爭議，或遭批評違反信託義務。然而，超過三分之二的資產擁有者認為，過去五年來ESG已對投資政策變得更加重要。