Fed官員放鴿 道瓊揚151點 輝達市值超車Alphabet

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美國1月通膨意外回升，市場持續消化該數據及其帶來的影響，華爾街股市14日集體高開，道瓊工業指數盤中數度翻黑，午盤轉漲後漲幅擴大，尾盤刷新日高漲近170點，創2月1日以來最大漲幅，標普500指數和那斯達克指數則止住兩連跌，創2月2日以來最大漲幅，終場四大指數集體收紅。

道瓊工業指數收漲151.52點，或0.40％，收報38,424.27點；標普500數揚升47.45點，或0.96％，收報5,000.62點；那斯達克指數上漲203.55點，或1.30％，收在15,859.15點；費城半導體指數上揚97.23點，或2.18％，收在4,565.41點。

政經方面，聯準會金融監管副主席巴爾（Michael S. Barr）14日指出，最新的CPI數據表明，美國通往2％通膨目標的道路恐會崎嶇不平，聯準會需要看到更多良好數據才能展開降息。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）則於同日釋出不同觀點，他認為，即使通膨率持續幾個月出現小幅上升，但過去6個月不同數據均顯示，通膨正走在邁向目標的道路上，因此他並不支持聯準會等到通膨降至2％才開始降息。

周三美債價格攀升、殖利率回落，2年期美債殖利率一度較兩個月高點回落逾10個基點，10年期美債殖利率則最多跌7.2個基點，報4.24％。

大宗商品方面，美國能源資訊管理局（EIA）最新數據顯示，截至2024年2月9日當周，美國原油庫存激增1,201.8萬桶，創11月初以來最大增幅，遠超市場預期，分析師研判，原油庫存增加係源自於煉油下降。國際原油周三盤中回落，紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下跌1.23美元，來到每桶76.64美元，倫敦北海布倫特原油4月交割價下挫1.17美元，來到每桶81.60美元。

個股方面，AI晶片巨擘輝達13日市值超車亞馬遜後，14日漲勢不減，終場勁揚2.46％，收在739.00美元，市值攀抵1.825兆美元，飛越Google母公司Alphabet，躍居全美市值第三大企業。輝達將於21日發布第四季業績，華爾街看好其Q4獲利達113.8億美元，較一年前猛增逾4倍以上。

根據監管文件，電商龍頭亞馬遜（Amazon）的創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）計劃於12個月內出售5,000萬股該公司股票，不過他僅花了4個交易日便已售出計畫中近半的部位，目前套現逾40億美元。亞馬遜周四揚升1.39％，收報170.98美元。

另外，巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於去年第四季砍蘋果持股，該季共出售1,000 萬股蘋果股票，不過仍持有逾9.05 億股，價值約1,740億美元。蘋果周四回吐0.48％，收報184.15美元，為表現最差道瓊成分股。

龍頭科技股14日普遍收紅，Meta猛升13.16美元，漲幅2.86％，收在473.28美元；微軟上漲3.92美元，漲幅0.97％，收報409.49美元；Google揚升0.77美元，漲幅0.53％，收報147.14美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.72美元，漲幅1.35％，收報129.27美元；日月光ADR攀升0.19美元，漲幅2.03％，收在9.54美元；聯電ADR上揚0.14美元，漲幅1.80％，以7.93美元作收。