13F報告》蘋果前景籠罩陰霾 波克夏海瑟威砍持股

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根據美國證券交易委員會（SEC）14日公布的文件，「股神」巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於去年第四季減持蘋果股票，不過，蘋果仍為該公司第一大重倉股，在持有資產中的占比為50％。

波克夏海瑟威最新的13F報告出爐，內容顯示，該公司於去年第四季出售1,000萬股蘋果股票，約為1％的蘋果股份，使該公司對蘋果的持股比例降至5.9％，不過，波克夏仍持有逾9.05億股的蘋果股票，價值約1,740億美元

綜合外媒所述，波克夏之所以減持蘋果，可能是因為該公司股價並未跟上其它大型科技公司的步伐，更於近期失去全球市值王寶座，將其讓給了微軟。蘋果近年面對諸多挑戰，其在中國市場的銷售持續不振，成為成長前景的隱憂，且App Store政策也面臨監管審查，導致若干分析師已下調蘋果的投資評級和目標價。

由於巴菲特向來相當推崇波克夏對於蘋果的投資，因此外媒推估此次減持的舉動是由波克夏的投資經理康布斯（Todd Combs）以及魏斯勒（Ted Weschler）所決定，不過，蘋果仍是該公司第一大重倉股。

此外，波克夏於去年第四季減少了惠普（HP）和派拉蒙全球（Paramount Global）的持股，並同時增加對雪佛龍（Chevron）和西方石油（Occidental Petroleum）的投資。