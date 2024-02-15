2／15盤前》風向變了！ETF三冠王大換血

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●台股農曆年封關假期告段落，期間喜訊頻傳，美股那斯達克、費城半導體指數走揚，台積電ADR強勢演出，MSCI明晟季度調整調高台股權重送暖，加上AI指標輝達與美超微股價猛攻，伴隨樂觀派法人看台股龍年上20,000點論調，台股「五福臨門」行情啟動，15日新春開紅盤有喜、本季有望挑戰歷史高點18,619點。

●台積電ADR於台股封關期間大漲1成，外資分析師指出，15日開紅盤台積電大漲無疑慮，惟近日ADR曾回檔整理，現股能否飛越歷史天價688元、甚至觸及「7」字頭，值得關注。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻搶頭香，看好台積電來自AI半導體的營收在2024年占比達15％，尤其在全球AI供應鏈戰略價值水漲船高，有助開啟重新評價（re-rate）行情，將台積電股價預期從698元調到758元，與近期ADR亮眼表現相呼應。

●龍年開春報喜，13家上市金控1月獲利出爐，合計賺561.64億元，較去年同期的273.34億元，年增翻倍達105.47％，其中5家年增都翻倍，目前僅餘新光金控未公告。

金控主管分析，1月獲利大爆發，較去年期高成長，主要是去年春節假期在1月20日至29日，營業天數少造成基期較低。今年春節假期為2月8日至14日，即2月營業天數大減，預估2月獲利將較去年明顯下滑，「基本上受到季節性因素影響，獲利表現還是看前二個月合計才準確」。（中性看待）

●富邦金控1月續穩居上市金控獲利王，更是唯一稅後純益破百億元，旗下子公司獲利動能強，富邦人壽因台股攻「萬八」（18,000點）加速實現資本利得，單月大賺90.75億元，台北富邦銀行手續費淨收益大增及財管業務成長近7成，單月衝出34.9億元、創1月歷史新高紀錄。

富邦金1月獲利成長率，雖然不及國泰、開發、中信與元大等金控的2～4倍，但稅後純益140億元，則遙遙領先第二名國泰金的94億元，與第三名中信金的88億元，主要就是富邦人壽年成長翻逾5倍居首功，富邦金後續及全年獲利能否續創新，富邦人壽仍將扮演關鍵角色。

●金龍年台股開紅盤，因美股受13日公布1月通膨數據不佳，為市場投下變數。金管會主委黃天牧年前認為台股將「守得雲開見月明」，金管會指出，開紅盤就基本面來看，台股具三大利多優勢，金管會在春節期間更持續關注國際主要市場經濟數據（美國1月CPI）、國際政經情勢、國際股市走向，適時做出因應。

證期局表示，台股基本面穩健，至少有三大利多，一是上市（櫃）公司去年度營收約38兆元，雖較去年減少8.48％，但仍居歷年第三高；二是台股股利殖利率居高，且上市公司獲利配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，現金殖利率達3.37％（加計股票股利達3.47％）；三是截至去年12月底本益比約21.12倍，顯示基本面穩健。

●金龍年15日開紅盤正好是上市櫃公司發布1月營收截止日，已有43家公司1月營收報喜，繳出歷史新高的好成績，尤其以AI相關供應鏈最搶眼，散熱模組大廠奇鋐連續七個月寫下歷史新高表現亮眼，生技醫療股則有8檔創新高。

●農曆春節近尾聲，新春資金布局成為市場關注焦點，2月ETF除息秀接力上演，共有41檔股債ETF陸續登場，包括國泰永續高股息、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30及元大美債20年等人氣ETF，逾300萬股民年後加碼領紅包。

●MWC 2024世界行動通訊大會即將於2月26日至29日在西班牙巴塞隆納盛大舉行，預計全球超過200個國家、2,400多家廠商、近9萬人與會，台灣預估逾50家廠商參展，其中，經濟部工業局將聯手中華電、緯穎、友訊、鈺登等16家業者組成國家隊、並共同以「台灣館」登板MWC，大搶國際訂單。

台灣被視為全球ICT與半導體產業重鎮，今年吸引聯發科、廣達、仁寶、光寶、技嘉、宏碁、宏達電、亞旭、華擎等廠商個別參展之外，經濟部亦邀集中華電、工研院、佐臻、友訊、倚強、四零四、台林、緯穎、信曜、優達、鈺登（智邦百分之百子公司）、明泰、新漢、泰雅、凌華、伸波組成國家隊，以「台灣館」的形式，在國際舞台展示台廠最新研發成果，爭取國際接單商機。

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●電信三雄高層親征MWC！遠傳電信董事長徐旭東今年將親自出席MWC，台灣大董事長蔡明忠繼去年首度遠赴MWC考察，今年亦計畫再訪、但尚未最後拍板。中華電信則由總經理林昭陽率領20多人的團隊前往巴塞隆納。

電信三雄今年董總齊聚MWC，尤其是在台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信之後的第一年，三大電信業者行動用戶規模差距大幅縮短之時，電信三雄高層有志一同親赴MWC取經，展現為即將開展的競局做足準備。

●台積電在法說會中，宣布資本支出280～320億美元，並加碼先進製程在台灣的投資金額，半導體設備相關供應鏈廠商，包括家登、漢唐、弘塑、萬潤、志聖、群翊、科嶠等，可望受惠商機滾滾而來。

●近期美國四大雲端服務供應商（Amazon、Meta、Amazon、Microsoft）陸續揭示今年資本支出，合計高達1,748億美元，年增18％，主要用於AI伺服器軍備競賽，特別是客製化晶片（ASIC）開發與布局，較去年明顯增溫，輝達於GPU市場奪得先機後，外傳將成立新部門插手ASIC，台系業者分析，除非輝達GPU降價，否則對ASIC市場衝擊有限。

●繼13日市值超車亞馬遜後，AI晶片霸主輝達（Nvidia）14日更上層樓，超越谷歌母公司Alphabet，躍居全美市值第三大企業。

拜AI運算晶片需求火熱之賜，輝達股價在過去12個月狂漲231％屢創新高，14日股價收漲2.46％以739美元作收，市值攀抵1.825兆美元，領先Alphabet的1.821兆美元，Alphabet周三收漲0.53％。

●高速傳輸IC業者譜瑞-KY公布1月合併營收13.99億元，月減1.7％，年增21.2％。受惠PC/NB市場需求強勁，公司預估今年第一季景氣展望謹慎樂觀，單季營收預估約1.14～1.26億美元，年增率上看2成，季減5％至季增5％，然淡季不淡，毛利率與上季旺季時期相當，約43～45％間。

●生技龍年吸金潮啟動，台寶、禾生技、中裕、泰福-KY搶頭香，加計去年底辦現增尚在繳款期的易威、立康、巨生醫、浩宇、安盛生等五家公司，初步估計首波募資將近50億元。法人預期受惠基本面有臨床進度、授權和營運成長利多等題材，加上大股東偏多，將有助類股新春開紅盤。

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●智擎14日宣布，授權法國IPSEN治療轉移性胰臟一線合併療法新藥Onivyde（安能得、伊立替康脂質體注射液），取得美國FDA藥證，該新藥在美國市場智擎不能分潤，但歐盟和台灣藥證有機會在今年上半年取得，未來營運將吃大補丸。

根據授權協議，美國市場智擎不能獲取分潤，歐亞市場智擎可認列銷售分潤比率10％～11％，台灣市場智擎可認列銷貨收入。

●農曆大年初五遇到西洋情人節，加上今年農曆新年連假較短，選擇在台過年的國人與返台團聚的僑民增加，推升觀光飯店業績，台北晶華、喜來登、遠東香格里拉、美福等除夕至初五餐飲營收年增2.2％至20％，寒舍艾美、台北萬豪、台北君悅、台北凱達、板橋凱撒等六天假期營收更超過原本預估，年增6％至49％，為營業天數較短的2月業續打底。

●今年春節連假，全台房市不打烊，人氣、買氣回流，開出龍年好采頭。其中桃園以南表現比台北佳，主要因剛性需求支撐，加上有燈會活動、天氣也穩，把人潮往南部帶。

●國家住都中心成立五年多來已簽約12案公辦都更，六案已開工，總投資金額達794億元。其中，去年的四個案件金額298億元，占比達37％，2024年預計再推「信義兒福A2案」、「信義兒福B2案」、「南港台電後山埤案」、「文山勞金局案」及「中山南京龍江案」等北市精華區至少五案大開發。

●歐元區2023年第四季經濟成長停滯，但勉強躲過技術性衰退危機。去年12月工業生產則意外勁揚，顯示歐元區製造業近期低迷狀況可望告一段落。

●外媒引述消息報導，美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）有意收購智慧電視製造商Vizio，交易價格上看逾20億美元。Vizio除了生產電視外，本身也有經營廣告業務。收購Vizio有助於沃爾瑪壯大廣告實力，進而大幅提振獲利表現。

●巧克力與浪漫晚餐仍為情人節必備的儀式，2024年可可和糖價格雙雙飆漲，帶動巧克力價格飆至近年最高，恐怕使情侶們荷包縮水。自2024年年初以來，可可期貨已飆升近40％，8日更創下盤中每噸5,874美元的歷史新高。全球高達60％的可可都由迦納和象牙海岸種植，然而受到惡劣天氣及病蟲害影響，造成產量下降，市場供應短缺，因此價格飆升。

●14日是香港股市龍年首個交易日，受到美國通膨數據欠佳引發美股13日大跌情緒拖累，港股三大指數14日均開低逾1％。直到上午10時30分，港股發起反攻，盤初一度跌超過2％的恒生科技指數率先翻漲，國企指數、恒生指數陸續跟進止跌反彈，終場分別收漲2％、1.5％、0.84％。

●面對美國政府嚴厲防堵涉中國電池組件電動車的稅額減免，中國新能源車企龍頭比亞迪為了進取美國市場並看好墨西哥市場潛力，傳出將考慮赴墨西哥設廠。比亞迪墨西哥分公司主管鄒舟表示，正針對於墨西哥設廠的計劃進行可行性研究，並與當地官員洽談工廠選址等條款。

該公司在近年加大建造海外新廠，預計位於泰國的第一個海外生產基地將在2024年投產，並計畫三年內在匈牙利建立新廠，另傳出計畫斥6.2億美元於巴西設廠。

另一方面，比亞迪正尋求與以首爾為中心的經銷商合作，最快將於2024年第三季登陸韓國市場，釋出至少三款乘用車，預計7月在該市場展出新車。此前，比亞迪已於2023年1月正式進入日本乘用車市場。

●大陸救房市，過年不打烊。包括國有大行、城商行等銀行，農曆春節期間仍繼續審批城市房地產融資協調機制的「白名單」項目，部分項目已發放貸款，確保建案項目資金不斷鏈，以提振市場信心。

綜合陸媒14日報導，大陸金融監管總局局長李雲澤在1月底時召開會議，要求篩選可給予融資支援的房地產項目名單。隨後2月4日春節前夕，金融監管總局和住建部宣布，共有26個省份、170座城市提出第一批3,218個房地產建案「白名單」，並交給商業銀行。

●五大壽險金控台股操作曝光，受惠第四季台股漲近10％，五大金控除實現資本利得也換股操作，第三季減碼台積電的富邦金，第四季逆勢回補近百億元，且因台股去年大漲逾26％，五金控去年持有台股市值約1.6兆元，年增約3,000億元或22％，以國泰金市值增約2,000億元最多。

去年第四季前兩大壽險龍頭金控操作策略不同，富邦金主要持股以電子股為主，第四季加碼台積電、創意等電子股。國泰金第三季加碼多，第四季則轉入袋為安，減碼台積電、緯創、廣達等。五大壽險金控第一大持股仍是台積電。

●三家純網銀樂天國際銀行、連線商銀（LINE Bank）、將來銀行爭取開辦全新業務，加強備戰2024年競爭新局，使得金龍年成為獲利關鍵年，力拚2025年達成損益兩平目標，積極加速申辦新業務，除原本消金吸客，進一步誓言打造「存、放、外匯、理財」四大產品線。

●根據最新出爐的金融三業龍年展望，法人看好壽險、銀行，證券中立看待。觀察去年金控獲利以銀行貢獻高達2,553.18億元最多，壽險先盛後衰全年只賺623.32億元，證券獲利452.52億元，今年1月仍以12家銀行賺296.76億元占最高，8家壽險203.77億元其次，12家證券獲利48.96億元。

法人認為，壽險因美元匯率波動劇烈，產生匯損及高昂避險成本壓抑獲利，但隨美債殖利率回落股債市回升，評估評價未實現損失並未進一步擴大。至於短時間避險成本不易下降，及預期長線美元將走弱等不確定因素，均將影響今年獲利。隨債券殖利率回落及股市回升，評價未實現損失可望進一步收斂，預估壽險業淨值低點已過。

●半導體設備投資回溫、面板廠也展開Micro LED投資布局，今年設備業可望迎好年。東捷、易發、晶彩科、由田、均豪看好今年營運雙位數成長，毛利率也可望改善。

●面板雙虎今年CES大秀Micro LED車載顯示技術，並積極開發多元應用，目標衝刺Micco LED商品化。友達攜手富采、錼創打造Micro LED量產供應鏈，群創也投資了巨量轉移等生產設備，面板雙虎要拚Micro LED量產。

●AI熱潮挹注，台系代工廠多於去年下半年交出優於預期成績單，展望今年，包括緯創、英業達、廣達及技嘉等業者，亦皆在近期接續釋出對今年AI伺服器業務的樂觀看法。法人樂估，各業者自今年第一季起就將持續受惠AI伺服器加持，帶動今年營運動能增溫。

●軸承廠富世達市值狂飆，順利入列MSCI明晟全球小型指數成份股，將於2月29日盤後生效，法人認為，富世達入列MSCI將吸引被動型基金買盤湧入；而根據富世達日前公告的去年12月自結損益，儘管12月獲利年減31％，但依照其獲利進度推算，富世達去年獲利仍可望挑戰一個股本。

富世達於封關前公告元月營收，單月營收達5.99億元，月增0.43％、年增171.3％，為連續第五個月刷新營收新高紀錄；據美系外資券商預估，看好富世達持續衝刺折疊手機之下，2024年獲利將挑戰賺逾二個股本。

●貨櫃海運業年後首場硬仗，攸關全年獲利的美國線新年度長約價談判，年前航商已派先遣部隊赴美初步了解客戶需求，將在3月初召開泛太平洋海事會議（TPM）前瞻景氣後，由沃爾瑪等零售巨頭出價定錨。在紅海危機延燒下，航商在現貨市場賺到高運價，也希望以此為籌碼爭取較優的長約價護體，應對運力過剩等挑戰。

惟年前大陸出貨高峰已過，2月下半、3月貨量不多，運價開始鬆動。外媒傳出，有零售巨頭試圖爭取今年長約價維持去年行情，更多中大型客戶延後談判，企圖爭取談判籌碼。美國線長約將在4月30日到期，隨著多項營運成本墊高，航商今年勢將爭取更高的長約價。（中性看待）

●散裝族群1月淡季卻繳出「龍」好的營收！受惠紅海危機拉高船舶繞道週轉天數，所有船型平均日租金去年12月拉尾盤、創當年高，帶頭漲的海岬型日租金年增逾1倍，帶動裕民、新興等航商今年1月營收年、月雙增，裕民甚至寫下單月第三高紀錄，以中小型船為主力的慧洋1月營收年增2成。

展望後市，裕民、慧洋表示，地緣政治風險仍是最大挑戰，以往1、2月逢亞洲農曆新年，貨物運輸需求較低，然紅海危機持續升級，迫使船舶繞道，拉長航行天數，推升運價指數較去年同期增長。

●中鋼本周將開出3月盤價，雖近期鐵礦砂、焦煤價格下修，不過業界人士認為，目前原物料行情仍處於高水位，鋼價實無下修空間，且月初寶鋼新盤價每噸上漲人民幣50～100元，推估中鋼新盤將以平高盤為主調，不過漲幅不至太明顯。（中性看待）

●今年春節連假七天，不少人選擇在台或返台過年，不僅探親走春人潮湧現在全台各地，尤其南台灣燈會與黃色小鴨等打卡景點更帶動人潮，也帶動周邊百貨商場、車站商場人潮與錢潮，包括新光三越、遠百、SOGO、微風、環球、巨城等百貨業者，龍年春節檔期繳出業績成長5％～15％的亮麗成績單。

●暌違10年重回高雄的黃色小鴨展現吸睛魅力，且展出期間遇上春節連假，觀賞人次大增，根據高雄市觀光局統計，自1月27日至2月13日已吸引超過555萬觀光人次，若加上包括旗津、旗山、駁二等景點，以及日前紅髮艾德演唱會吸引的人潮，預估光今年前二月高雄市觀光旅遊產值就可突破100億元。

●被視為2024年最大一隻黑天鵝之一的總統大選落幕後，國會呈現三黨不過半的態勢，房地產業界有人預期未來打房政策要在立法院通關，難度恐將提高，而以利空出盡來解讀選後房市；不過市場專家坦承，在近兩年各項重大修法之後，房市將質變量變，2024年將迎來六大挑戰，然而在營建成本居高不下、碳費即將開徵之際，房價將欲小不易。

2023年北台灣房市整體交易量縮，不過房價持續緩漲，挑戰購屋負擔力，形成量價背離；2024年總統大選後，市場資金效應強弱、囤房稅2.0實施、央行升降息、通貨膨脹率高低、經濟成長力道強弱，與地緣政治風險等因素，左右房市發展，如果沒有大型黑天鵝出現，可望呈現「量穩價緩漲」的格局

2023年台中市整體推案金額高達4,825億元，締造歷史新高峰！2024年第一季，在多個百億大案預計進場下，推案金額上看千億，推升2024全年推案金額有機會挑戰5,000億元的歷史大關！而西屯區七期、水湳經貿園區及北屯區14期、機捷特區、南屯區13期、北區等區域，預期將會是2024年的推案熱區，低總價、高單價的二至三房小宅，已成市場主流產品。

從2023年第三季末，開始加溫的南台灣房市，邁入2024金龍年之後，雖仍有政策打房利空，但因總統大選的政治不確性消除，加上新青安房貸的助攻，高雄市將呈現「價微升，量微增」的態勢，而台南市則因有成熟科技產業聚落的優勢，表現將勝過高雄。

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●AI伺服器、AI PC雙引擎發酵，散熱廠雙鴻（3324）、建準（2421）、奇鋐（3017）也跟著打開獲利天花板，營運看增，包括雙鴻和建準今年首季營運都可望淡季不淡，預估交出與去年第四季持平或略增的成績，至於去年下半年營收月月高的奇鋐，今年首季雖有農曆春節攪局，但拚歷年同期新高，難度應不高。

雙鴻受惠液冷散熱Manifold（分歧管）於今年首季開始出貨，再加上VGA等產品需求轉強，首季表現應可與去年第四季持平，全年可望回歸逐季成長軌道，另隨著AI伺服器水冷產品及伺服器新平台滲透率提升，雙鴻今年不單伺服器營收可望年增40％，全年營收也將受到帶動，出現2成的成長。

隨著AI伺服器市場需求激增，建準AI伺服器風扇出貨量也水漲船高，截至去年底止，建準AI伺服器營收占比已來到15％，今年首季則有望朝16％～20％的新區間靠攏，全年營收亦有雙位數成長的契機。

靠著3D VC發威的奇鋐元月營收續以56.75億元，再寫歷史新高，年增率放大至101.92％，單月營收不但連增12個月，更一舉寫下連七個月營收續創歷史新高紀錄，由於2月迎來農曆春節，工作天數銳減影響，營收續創歷史新高的腳步恐受阻，但法人仍樂觀預期奇鋐今年首季營收仍可保有歷年同期新高的成績。

散熱廠雙鴻（3324）、建準（2421）、奇鋐（3017）因AI需求樂開懷，搶建新產線動作不斷，且有志一同鎖定東南亞進軍。其中奇鋐動作最快，其越南一廠估今年4月量產，緊跟著雙鴻泰國水冷產線也將在今年第四季開始貢獻營收，至於建準菲律賓新廠則敲定今年農曆年後動土。

●2023年ETF熱浪來襲，年初至年尾話題不斷，2024年熱度延續，然投資人青睞的ETF類型出現大反轉，而盤點今年來台股ETF市場股價漲幅最大的「績效王」、受益人數增加最多的「人氣王」及規模增幅最大的「擴張王」，則分別由富邦日本正2（00640L）、國泰北美科技（00770）及群益ESG投等債20+（00937B）奪得，與去年幾乎全由高股息ETF「霸榜」不同，顯示新的一年投資人策略大不同。

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●美國聯準會（Fed）利率按兵不動，法人預期降息腳步越來越近，股債市場曙光乍現，近期在2月除息的多檔ETF受到投資人熱烈關注，素有國民ETF之稱的國泰永續高股息（00878）及國泰10Y+金融債（00933B）是ETF市場最熱的兩檔台股及債券型ETF，已公告預估配息金額，2月26日前是最後買進日。

●ETF成國民投資顯學，然隨金管會出手限制平準金亂象、公布ETF收益平準金分配原則後，不少法人認為未來高股息ETF要「穩定配高息」將成難題，卸下高息「外掛」，ETF買盤熱度回歸自身表現，投資人尋覓金龍年最佳利器，法人指出，2024年ETF熱潮將以AI、ESG、債券為三大主軸。

●上市櫃公司1月營收陸續公布，台股15日開紅盤也是營收公布最後截止日，篩選已經公布1月營收且業績較去年12月正成長的「龍年旺旺」股有台積電、技嘉等15檔，有望在金龍年開盤一舉上攻搶得好彩頭。

據統計，台積電、技嘉、奇鋐、欣興、建準、聯亞、新日興、台燿、昆盈、台光電、元太、宏捷科、文曄、先進光、堤維西等15檔個股，公布1月營收月增0.09％～26.66％，法人在兔年封關前五日也搶進4,016～24,775張不等；從產業類別來觀察，法人搶買標的幾乎都是AI供應鏈。

●趕在景氣復甦前，軟板大廠募資相繼達陣，嘉聯益（6153）、同泰（3321）現增案獲股東力挺，分別募得7.2億元、3.3億元資金；軟板龍頭臻鼎-KY（4958）募資規模最鉅，4億美元ECB農曆年前完募取得資金，2023年以來軟板廠合計籌資逾130億元，由於軟板廠領先硬板廠步入庫存調整，市場看好軟板庫存去化腳步將優於硬板廠。

由於軟板主要應用於手機、電腦及汽車，2023年分別占56.2％、19.8％、13.6％，消費性電子仍占大宗之下，軟板廠步入庫存調整步伐領先硬板廠，歷經數個季度的庫存去化，市場看好軟板庫存去化速度優於硬板廠。

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●軟板大廠台郡（6269）公告將於15日召開法說會，順利躍居宏觀（6568）第一大股東之後，台郡董事鄭揚出任宏觀董座，並兼任宏觀策略長一職，雙方的合作何時發揮綜效？成為法說會中市場關注焦點。

●AI應用已擴及至PC、手機等終端應用，最明顯的改變，是帶動記憶體升級、容量提升。台系記憶體製造廠包括南亞科（2408）、華邦電（2344），模組廠威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）等，有望受惠。

產業界人士分析，AI PC DRAM容量需求，預計是傳統PC的2倍以上，AI手機則需要至少額外4GB DRAM，隨著AI應用與技術於終端裝置滲透率不斷提升，將進一步推升DRAM長期需求。

●台積電（2330）法說釋出2024年智慧型手機迎溫和成長，庫存拉貨恢復常態的好消息，加上AI新應用助攻，品牌廠加快腳步，跟上大廠AI換代商機。除SoC巨頭高通、聯發科（2454），力拚在邊緣人工智慧競爭中脫穎而出，台廠驅動IC、感測元件供應鏈業者如聯詠（3034）、矽創（8016）、昇佳（6732）、鈺太（6679）等各有表現，積極分食邊緣智慧零組件商機。

●受惠於農曆新年的提前拉貨潮，MLCC廠元月營收表現不俗，通路商日電貿（3090）以12.1億元創下單月營收新高紀錄，年增率逾4成；國巨（2327）、華新科（2492）則繳16～19個月營收新高成績單，不僅年、月雙增，年增率均擴大至二位數以上。

●雲端服務商宏碁資訊（6811）1月營收10.94億元，較上月成長23.4％，較2023年同期大幅成長65.65％。該公司表示，除了2023年1月適逢農曆過年，基期較低，另一方面也因為新增高科技製造商客戶，為其提供雲端及軟體服務，推升1月營收大幅成長。另一家系統整合商邁達特（6112）1月營收17.42億元，年增20.55％，月增4.9％。

●開年首月雖為電子業傳統淡季，但在AI伺服器出貨動能挹注下，緯創（3231）與旗下緯穎（6669），和英業達（2356）等代工廠，單月營收皆交出雙位數年增的亮眼表現。

緯創PC及顯示器等三大產品線，1月出貨動能全面較2023年12月走滑，其中筆電出貨130萬台、月減28％，桌機出貨70萬台、顯示類產品出貨80萬台，皆月減逾1成，不過單月合併營收月減幅9.9％、為672.99億元，年增22.4％，站五年來新高、亦是歷年同期第三高。

除受惠AI伺服器出貨動能續暢旺，來自緯穎的業績加持，也為緯創挹注利多。緯穎元月營收月減7％，但年增14.4％、以187.88億元站上歷史高點。

至於英業達1月筆電出貨與上個月持平、達150萬台，單月合併營收則是年、月雙增，達441.29億元，年增幅18.5％，亦是近五年來新高，並為歷年同期次高。

●和潤（6592）元月營收26.41億元、年增23.49％，再改寫單月營收新高紀錄。和潤分析，1月各項業務營運持續穩定成長，加上適逢農曆年前為資金需求旺季，因此單月營收再創新高。

●裕融（9941）元月營收35.75億元、年增12.98％，同樣維持高水位，為歷年同期高。不過，公司自結1月稅後純益4.07億元，則較去年同期衰退28.6％，EPS為0.71元。（中性看待）

●中部汽車零組件股巧新（1563）、宇隆（2233）、橙的（4554）1月營收表現亮眼，宇隆1月合併營收達3.39億元，月增25.41％、年增43.58％，創單月歷史新高；巧新受惠客戶對鍛造輪圈的需求增加，1月合併營收6.9億元、年增25.54％，創同期新高；橙的1月合併營收3,413萬元、年增108.28％，已連續六個月繳出年增表現。

●營造工程族群受惠遞延入帳加上手中在建工程案量維持高檔，1月營收成長幅度明顯，中鼎（9933）1月合併營收創同期新高，達欣工（2535）、根基（2546）營收年增率也都達二位數，業者樂觀營造工程族群今年營運將比去年好。

利空因子：

●美國通膨意外頑固、恐讓聯準會（Fed）降息時機再度延後，這不僅支撐美元指數遽升到3個月高點，也讓主要貨幣14日再度承壓。其中日圓兌美元匯率更貶破150大關，為去年11月以來首次，並引發多名日本官員口頭干預。分析師認為，假若日圓續貶至152，日銀很可能進場實質干預。

●美國1月通膨數據高於市場預期，打擊投資人對美國聯準會（Fed）的降息預測，拖累不孳息的黃金摜破2,000美元重要心理關卡，創下2個月新低。

●根據市場研究公司Rho Motion周三（14日）發布最新報告指出，全球電動車1月銷量與去年同期相比雖激增69％，但與前一個月相比卻減少26％，反映德法兩國取消或緊縮補貼規定，以及中國銷售面臨季節性疲軟，導致電動車買氣大受影響。

●索尼上季（2023年12月底止）獲利創新高，但主因是影像感測器及音樂事業成長，反觀電玩事業獲利在年終購物季下滑，透露上市三年多的PS5遊戲機買氣降溫。索尼因此調降PS5年度銷售預測，使公司股價在14日收盤下跌0.5％。

●美國叫車服務平台優步（Uber）、Lyft及外送服務平台DoorDash的司機因不滿薪資，將集結數千人於14日西洋情人節在各地發動罷工，同時，英國擬有千名外送員加入這次罷工行列。

●工具機產業景氣尚未復甦，多數業者因訂單銳減，今年農曆年多選擇延後開工，加上年前政府宣布擴大對俄羅斯出口管制，大陸考慮取消ECFA早收清單優惠，工具機業憂今年營運恐雪上加霜。

近期訂單仍未見起色，多數工具機廠今年農曆春節連假普遍無提前開工計畫，許多原本就「做四休三」、「做三休四」的業者考量沒有訂單，索性延後至19日之後開工。