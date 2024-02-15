0215群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析人員（CSIA）江季達為投資人 深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

目標的道路上，重要的是不能從單月數據來判斷通膨趨勢，FED2%的目標是核心PCE而非CPI，這兩個指標可能存在「顯著差異」。

不支持等到通膨已經達到2%才開始降息，FED目前的政策具有相當限制性。(2)FED副主席MichaelBarr(巴爾)表示需要看到更多數據顯示通膨回落至2%才能開始降息。

2.經濟數據2/15零售銷售、進口物價指數、出口物價指數、首次申請失業救濟金人數、工業生產、NAHB房屋指數2/16新屋開工、營建許可、PPI、密西根大學通膨預期

3.歐元區動態

(1)ECB官員LuisdeGuindos表示目前為止通膨下滑的過程已經非常明確，對通膨的進展感到樂觀。紅海緊張局勢的影響有限。

(2)ECB官員JoachimNagel稱通膨情況正在改善，但要讓官員們感到滿意還得進一步改善，暗示降息並非迫在眉睫。通膨正朝著正確的方向前進，但仍未到達我們想要的水平。

(3)德國央行總裁JoachimNagel表示，第一季GDP可能輕微衰退，但也說不要過度悲觀。

(4)英國1月通膨低於預期帶領歐股上漲

4.美國動態

(1)TESLA邀請中國供應商到墨西哥複製上海廠的本地供應鏈。TESLA計畫在新萊昂州的大型工廠生產更便宜的下一代電動車，當地政府提供1.53億美元的補助措施為這一計畫提供幫助。美國政府表示關切。

(2)UBER執行長DaraKhosrowshahi表示2023年是一個「拐點」，開始獲利，並預計2024年將繼續成長，宣佈70億美元的股票回購計畫。UBER2023/12月被納入標普500指數

(3)做多美國7巨頭放空中國仍是目前最擁擠的交易。

(4)比特幣今年以來漲幅21％，市值超過1兆美元

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。