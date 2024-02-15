13F報告》輝達太香 橋水Q4大舉敲進

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，使晶片巨擘輝達（Nvidia）受到市場追捧。根據最新文件，對沖基金巨頭橋水（Bridgewater Associates）於去年第四季大幅度增持輝達股票，增幅達到4.58倍。

在AI熱潮的推波助瀾之下，輝達今年來股價已上漲 47％，於近兩個交易日13日接連超車亞馬遜和Google母公司Alphabet，躍居全美市值第三大企業。根據橋水的持股報告，截至去年12月底止，該公司持有逾26.8萬股的輝達股票，市值為1.33億美元。

此外，橋水去年第四季增持約50萬股Alphabet新股，持股量約200萬股，市值2.86億美元。該基金公司也增持Facebook母公司Meta少量股份，持股量約66萬股，並買入約1,100股蘋果股票，而微軟持股量則沒有變動，維持於19萬股。

根據目前出爐的13F報告，輝達去年第四季大獲對沖基金的青睞。除橋水外，羅科斯資本管理公司（Rokos Capital Management）也敲進輝達，持股量來到25.4萬股，市值為1.26億美元；Arrowstreet Capital則增持了390萬股。

輝達將於本月21日發布第四季業績，分析師看好其獲利翻四倍，達113.8億美元，營收也可望年增3倍至203.7億美元。