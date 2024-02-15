《其他電》宜特去年獲利寫次高 今年營運先蹲後跳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】半導體驗證分析廠宜特(3289)董事會通過2023年自結財報，合併營收38.11億元、年增1.84％，連4年改寫新高。不過，營業利益3.02億元、年減9.72％，歸屬母公司稅後淨利3.85億元、年減4.84％，仍雙創歷史次高，每股盈餘（EPS）5.15元。

以此推算，宜特2023年第四季自結合併營收9.24億元，季減0.95％、年減5.86％，為近1年半低。營業利益0.46億元，季減2.71％、年減0.15％，為近9季低。歸屬母公司稅後淨利0.44億元，季減達50.96％、年減達52.99％，每股盈餘0.6元，雙創近2年低。

觀察宜特本業獲利「雙率」表現，去年第四季毛利率「雙升」至25.73％，但營益率則「霜降」至4.99％，為全年低點。而去年全年毛利率26.71％、營益率7.93％，雖低於前年27.14％、8.95％，但營益率仍創歷史第三高。

宜特營運自去年第三季起降溫，公司對此指出，除了子公司營運受到市況部分影響外，主因下半年本業中長期的驗證分析訂單進度遞延、尚未完成驗證，但布局費用已先行支出，導致去年9、10月接單動能下滑所致。

雖然訂單進度遞延、投資布局費用增加，導致宜特去年下半年營運動能暫緩，呈現暫時休息打底狀態，但宜特預期上述布局將在今年陸續展現成果，對2024年營運展望仍樂觀看待，預期可望「先蹲後跳」，不須太過疑慮。

宜特表示，先進製程、先進封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）、AI等趨勢持續帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求，晶片大廠研發持續推進，且市場對品質要求不斷提高，整個供應鏈對驗證分析需求增加，皆有助於挹注宜特後續營收。